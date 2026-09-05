Grossa operazione di polizia durante la festa scolastica...ma nessun colpo da arma da fuoco
I rumori di scoppio segnalati provenivano presumibilmente da oggetti pirotecnici, fa sapere la polizia cantonale sangallese.
I rumori di scoppio segnalati provenivano presumibilmente da oggetti pirotecnici, fa sapere la polizia cantonale sangallese.
GOLDACH - Si è concluso il grosso intervento di polizia scattato ieri sera in una scuola di Goldach (canton San Gallo). Circa 300 alunni nonché il personale docente erano stati evacuati dall'edificio dopo una festa scolastica.
In una nota stampa, la Polizia cantonale di San Gallo ha comunicato che verso le 2.00 l'intervento era terminato. Non ci sono stati feriti e non sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco.
Durante la festa scolastica, che si è tenuta presso il centro delle scuole superiori, alla centrale operativa erano pervenute diverse segnalazioni riguardanti presunti spari. Secondo le conoscenze attuali, però, non ci sarebbe stata alcuna esplosione di colpi. «I rumori di scoppio percepiti provenivano presumibilmente da oggetti pirotecnici», ha comunicato una portavoce della Polizia cantonale.
In precedenza, alunni, alunne e insegnanti erano stati condotti dalla polizia all'interno dell'edificio scolastico come misura precauzionale. Secondo la portavoce della polizia, le circa 300 persone presenti hanno potuto essere evacuate e quindi mandate a casa entro l'1 di notte.
La Polizia cantonale di San Gallo ha ora avviato un'indagine. Nell'intervento sono state impiegate diverse pattuglie e varie unità speciali nonché di corpi di polizia dei cantoni vicini.