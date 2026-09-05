Grossa operazione di polizia durante la festa scolastica...ma nessun colpo da arma da fuoco

Durante la festa scolastica, che si è tenuta presso il centro delle scuole superiori, alla centrale operativa erano pervenute diverse segnalazioni riguardanti presunti spari. Secondo le conoscenze attuali, però, non ci sarebbe stata alcuna esplosione di colpi. «I rumori di scoppio percepiti provenivano presumibilmente da oggetti pirotecnici», ha comunicato una portavoce della Polizia cantonale.

In precedenza, alunni, alunne e insegnanti erano stati condotti dalla polizia all'interno dell'edificio scolastico come misura precauzionale. Secondo la portavoce della polizia, le circa 300 persone presenti hanno potuto essere evacuate e quindi mandate a casa entro l'1 di notte.