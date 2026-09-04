Un registro per le mucche, ma non per le armi da fuoco? Il “paradosso” svizzero

Nel 2011 il popolo svizzero aveva già respinto un'iniziativa per un giro di vite sulle armi: una sconfitta che Galladé, oggi 53enne e prossima al ritiro dalla politica attiva, dice di portare ancora con sé. «Avrei voluto che il cambiamento partisse dal basso. Oggi credo che un voto del genere avrebbe un esito diverso... ma è solo un'ipotesi».