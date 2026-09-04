300 persone alla marcia commemorativa dopo la sparatoria di Aarau

La marcia si è poi conclusa all'ingresso dell'ippodromo, dove i presenti hanno depositato le candele e i fiori restando in silenzio per diversi minuti prima di andarsene. Il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli era fra la folla.

Un uomo svizzero di 43 anni, originario del canton Giura, ha sparato più di 40 colpi durante un rave party a Schachen nelle prime ore di domenica mattina. Una giovane italiana di 22 anni, residente in Svizzera, è rimasta uccisa, mentre i feriti sono sei.