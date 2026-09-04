Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Secondo quanto riporta il St. Galler Tagblatt, al centro dell'operazione c'è una scuola dove si stava svolgendo una festa e che sarebbe stata evacuata. Alle 22:50 la polizia ha comunicato che si stava gradualmente scortando in salvo le persone all'interno dell'edificio - circa 300 persone - e che non sussisteva più alcun pericolo.



Aggiornamento (ore 23:30): «Presunti spari»

La Polizia cantonale di San Gallo conferma che è in corso una vasta operazione a Goldach. In una nota viene spiegato che durante una festa scolastica presso la scuola Wartegg, la centrale operativa ha ricevuto diverse segnalazioni di presunti spari, attualmente in fase di verifica.



A scopo precauzionale, studenti e insegnanti sono stati condotti all'interno dell'edificio scolastico, dove sono assistiti dalla polizia. Gli agenti stanno lavorando per evacuare le circa 300 persone e consentire loro di tornare a casa.



Al momento non si segnalano feriti. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.