Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
Le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose segnalazioni di «presunti spari» a scuola, al momento non si segnalano però feriti.
Le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose segnalazioni di «presunti spari» a scuola, al momento non si segnalano però feriti.
GOLDACH - È in corso una vasta operazione di polizia a Goldach. Questa sera, infatti, il centro di coordinamento delle emergenze ha ricevuto diverse segnalazioni, che sono attualmente in fase di verifica.
Secondo quanto riporta il St. Galler Tagblatt, al centro dell'operazione c'è una scuola dove si stava svolgendo una festa e che sarebbe stata evacuata. Alle 22:50 la polizia ha comunicato che si stava gradualmente scortando in salvo le persone all'interno dell'edificio - circa 300 persone - e che non sussisteva più alcun pericolo.
Aggiornamento (ore 23:30): «Presunti spari»
La Polizia cantonale di San Gallo conferma che è in corso una vasta operazione a Goldach. In una nota viene spiegato che durante una festa scolastica presso la scuola Wartegg, la centrale operativa ha ricevuto diverse segnalazioni di presunti spari, attualmente in fase di verifica.
A scopo precauzionale, studenti e insegnanti sono stati condotti all'interno dell'edificio scolastico, dove sono assistiti dalla polizia. Gli agenti stanno lavorando per evacuare le circa 300 persone e consentire loro di tornare a casa.
Al momento non si segnalano feriti. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.