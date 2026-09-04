A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

BERNA - Meno stress legato alle vacanze, meno problemi di assistenza negli orari extrascolastici e meno corse tra scuola, pranzo e casa. A Belp, nel Cantone di Berna, un esperimento punta a rivoluzionare la routine di allievi e genitori. Per i 21 bambini della scuola bernese, le tradizionali lezioni lasciano spazio a una supervisione continua, anche durante la pausa pranzo. I bambini frequentano la scuola quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì, anziché cinque ma, in cambio, hanno solo sei settimane di vacanza all'anno invece di tredici.