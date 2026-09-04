AGENDONE
Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
Il primo fine settimana di settembre si conferma ricco di appuntamenti e davvero per tutti i gusti. Scopriteli con il nostro mitico Agendone.
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
Il primo fine settimana di settembre si conferma ricco di appuntamenti e davvero per tutti i gusti. Scopriteli con il nostro mitico Agendone.
SAVOSA - Un weekend soleggiato (e caldo) con un sacco di cose da fare, quello che ci aspetta. Che vi troviate a Lugano, Bellinzona, Locarno o nel Mendrisiotto l'offerta è ricca e variegata e - soprattutto - da apprezzare appieno proprio all'aria aperta ma... non per forza!
Che siate appassionati di motori dantan, cibo da strada, sagre paesane (compresa la festa della vendemmia della capitale, ovviamente) o... fumetti. Avrete pane per i vostri denti, garantito.
Venerdì 4 settembre
Lugano e dintorni
- Campo Marzio di Lugano torna lo Streetfood Festival Lugano. Dalle 17.45 potrete gustare specialità da tutto il mondo grazie a oltre 45 stand gastronomici, accompagnati da bar tematici, musica dal vivo e attività per i più piccoli.
- A Campione d'Italia rombano i motori vintage con il Circuito di Campione con una sortita fino... al Municipio di Lugano.
- Sempre il Circuito di Campione porta in centro a Lugano il MiniGP for Kids, un'occasione dedicata anche ai più piccoli per assaporare l'emozione della corsa.
- Al Teatro Foce di Lugano, alle 20.30, va in scena Guglielmo Tell, un adattamento di Emanuele Santoro tratto dall'opera di Max Frisch, che propone una rilettura contemporanea e pungente del mito svizzero. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- In Piazza Carlo Cattaneo a Castagnola, sempre alle 20.30, la Filarmonica locale vi aspetta per Musica Celtica sotto le stelle, un concerto speciale arricchito dalla partecipazione del gruppo di arpe “Stelle Arpine”.
- A Porza, in Piazza Soldati e via San Rocco, prende il via la 54ª edizione del Derby Casse di Sapone di Porza. Un fine settimana all'insegna del divertimento con corse senza motore, spettacolo, musica e un gustoso Food Truck Festival.
- In Piazza Dante a Lugano, a partire dalle 12, fa tappa il Tour de Suisse dell'umanità. Un'installazione a forma di libro gigante e un ricco programma culturale vi invitano a esplorare i temi dell'asilo e dell'integrazione attraverso storie ed esperienze dirette.
Mendrisiotto
- Nel Centro Paese di Novazzano continua la 39ª Sagra Paesana di Novazzano. Dalle 18 vi aspettano aperitivo, griglia e una vivace serata danzante in compagnia di Dany & Friends.
- Allo Spazio Officina di Chiasso, alle 20.30, Eliana Pezzoli Cereghetti presenta Gh’è scià ul Martin!, un affascinante racconto sulla figura del Dr. Martino Martinoli, storico medico della cittadina, arricchito dalla presenza di attori e dall'esposizione della sua auto d'epoca.
- Al Prato della Nunziatura di Balerna, alle 21, appuntamento con il Ciclocinema. Un'esperienza unica e gratuita in cui la proiezione del film è alimentata a pedali dagli stessi spettatori.
Locarnese
- Al Secret Garden di Quartino si balla con Company - Club Hits & Gem Fest. Dalle 17 prende il via la serata “Club Hits”, dedicata ai grandi successi Hip-Hop, Urban e Reggaeton da cantare e ballare con vari DJ set immersi nel verde.
- In Piazza San Giorgio a Losone, alle 21, la compagnia cilena Moviendohilos porta in scena La plaza (La piazza). Un poetico spettacolo senza parole animato da delicate e divertenti marionette a fili che vivono piccoli eventi fantastici in cui ognuno può identificarsi.
Bellinzona e valli
- A Bellinzona PerBacco!, la tradizionale festa per la vendemmia, entra nel vivo con musica ed enogastronomia per le vie della centro storico.
- A Carena, dalle 17, appuntamento con Ca' dal fer Carena - Porte aperte. Una passeggiata culturale gratuita vi porterà alla scoperta della storia mineraria del luogo, seguita da un momento conviviale con rinfresco offerto.
- Nel Giardino del Dazio Grande a Rodi-Fiesso, alle 18, va in scena Brusii poetici e iniziativa delle api. Una serata suggestiva tra teatro e natura per celebrare il prezioso ruolo degli insetti impollinatori, accompagnata da un aperitivo offerto.
Sabato 5 settembre
Lugano e dintorni
- Al Suglio Business Center di Manno torna per la sua 20esima edizione la Fiera del Fumetto con espositori e un ricco programma di ospiti, workshop e proiezioni.
- A Campione d'Italia continuano le sessioni e le animazioni per il Circuito di Campione.
- Al Campo Marzio di Lugano, dalle 17.45, il gusto è protagonista con lo Streetfood Festival Lugano: oltre 45 stand gastronomici da tutto il mondo, musica live e artisti di strada.
- Al Teatro Foce di Lugano, alle 20.30, va in scena Guglielmo Tell, una rilettura contemporanea del mito svizzero prodotta da e.s.teatro. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Per tutta la giornata, a Porza va in scena la 54ª edizione del Derby Casse di Sapone. Un appuntamento storico con corse senza motore, Food Truck Festival, musica e tanto intrattenimento.
- Al Castello Trefogli di Torricella, alle 10, ci si può dedicare al benessere con Yoga al castello, una pratica accessibile a tutti per rallentare e respirare in una cornice speciale.
- Sempre alle 10, nei boschi della Capriasca, prende il via la tradizionale Festa di Redde 2026. Un tuffo nel Medioevo con mercatini, accampamenti, combattimenti di spade e spettacoli.
- In Piazza Dante a Lugano, a partire dalle 12, fa tappa il Tour de Suisse dell'umanità, una mostra itinerante all'interno di un libro gonfiabile gigante per esplorare i temi dell'asilo e dell'integrazione.
- Nel Quartiere Maghetti di Lugano, alle 15, si aprono le porte del Ciao table 2026 - Porte aperte. Un'occasione per incontrare club cittadini, partecipare a laboratori teatrali e di musicoterapia, e divertirsi in compagnia.
- Alla Masseria Il Gemmo di Breganzona, sempre alle 15, si tiene la Festa Multietnica. In programma animazioni per bambini, una tavola rotonda sui diritti delle donne e una cena con specialità afghane, ecuadoriane e senegalesi.
- A Morcote, nell'Area Console Isella, si celebra la Festa di Fine Estate 2026 a partire dalle 16, con musica, grigliata e un torneo di calcio per i più piccoli.
- Alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, alle 17.30, si inaugura la mostra Nitori di Adriano Pitschen - Vernissage, dedicata a una selezione di affascinanti incisioni dell'artista.
- Sempre alle 17.30, la Piázza di Gránsc a Comano ospita il Concerto orchestra di fisarmoniche bellinzonesi, un ensemble storico che spazierà dalle sonorità folk al jazz.
- Al MASI di Lugano, alle 18, si terrà l'inaugurazione della mostra Kaari Upson. Dollhouse - Inaugurazione, una retrospettiva dedicata all'artista. L'ingresso è gratuito.
- Al Parco Villa Florida di Lugano, sempre alle 18, la Commissione di quartiere di Loreto organizza un Picnic con giochi e musica al Parco Villa Florida. Basterà portare le vivande da casa, mentre bibite e gelato saranno offerti.
- Nel parco della Villa Gilardi a Montagnola, alle 20, la serata si anima con Giardini musicali e notte bianca al museo. L'Orchestra Giovanile della Svizzera italiana si esibirà sotto le stelle, seguita da una visita a lume di candela al Museo Hermann Hesse.
- Sempre alle 20.30, a Lugano, l'Orchestra mandolinistica propone Oml a Lugano - concerto estivo 26. Un evento interattivo in cui il pubblico potrà cantare in coro brani di compositori ticinesi.
Mendrisiotto
- Nel territorio di Mendrisio, a partire dalle 9, si svolge Vivi la tua vita. Esperienze da provare, benessere da scoprire. Una giornata dedicata alle cure domiciliari con atelier, laboratori e una fattoria didattica.
- Al Parco di Casvegno a Mendrisio, alle 10.30, il Club '74 dell'OSC organizza Il giro del mondo in 80 giorni, la tradizionale festa campestre ispirata a Jules Verne con spettacoli, animazione e pranzo popolare.
- A Riva San Vitale, negli spazi di Villa Maderni, dalle 17 si balla con la Balkan Night. Una festa etnica tra musica, danze e buon cibo.
- A Novazzano, in serata, continua la 39ª Sagra Paesana di Novazzano con cucina tipica, musica dal vivo e il concerto della Musica Unione Novazzano.
- Al Fiore di pietra in Vetta al Generoso, con partenza da Capolago alle 19, vi aspetta una Cena con Delitto. Un'avventura culinaria e investigativa tra le montagne.
- Al Bar Lido di Capolago, alle 20.15, la fortuna è protagonista con la tradizionale Tombola di Settembre.
Locarnese
- A Locarno, per tutta la giornata, è il weekend del 42° Triathlon Locarno. Un evento imperdibile per gli amanti dello sport, con gare valide per il Campionato Svizzero e un vivace villaggio espositori.
- A Piazzogna, alle 11, il Patriziato invita tutti alla Festa da Pizzögna, con pranzo in compagnia, buvette e lotteria presso il parco giochi.
- Alle Isole di Brissago, alle 13.30, si va alla scoperta delle tradizioni agricole con Chicchi di storia - Mais 'Rosso del Ticino', un'attività manuale in collaborazione con ProSpecieRara.
- Sempre alle 13.30, ad Arcegno, prende il via la Camminata musicale di Arcegno. Un viaggio sonoro tra i boschi e il borgo medievale con concerti e spettacoli gratuiti.
- Al Museo Casa Rusca di Locarno, alle 14, spazio a Yoga & arte in famiglia. Un pomeriggio speciale tra movimento, creatività e illusioni ottiche per adulti e bambini.
- In Piazza Pedrazzini a Locarno, dalle 15, arriva Il paese dei balocchi. 3 spettacoli e 25 giochi. Una ludoteca viaggiante con giochi di riciclo e divertenti spettacoli teatrali.
- Al Secret Garden di Quartino, alle 17, la musica elettronica è protagonista con Company - Club Hits & Gem Fest. Dodici ore di musica con ospiti internazionali come Melanie Ribbe.
- Alla Chiesa di San Gottardo di Intragna, alle 17, la lirica risuona con i Concerti classici di Intragna, proponendo arie e duetti del repertorio operistico italiano.
- All'Aeroporto Cantonale di Gordola, dalle 17, si festeggiano i 90 anni del Gruppo Volo a Vela Ticino con la presentazione di un libro, cena con food truck e musica dal vivo.
- Nella Sala Consiglio Comunale di Brissago, alle 18, la violinista Raffaella Morelli propone il recital Il violino nel suo sentimento, un viaggio musicale tra amore e melodie popolari.
- Alla Galleria Sacchetti di Ascona, alle 18, si inaugura la mostra Parallax - vernissage, che riunisce le opere di cinque artisti internazionali in residenza.
- Al Centro parrocchiale di Sant'Antonio a Locarno, alle 19, la Pro città vecchia festeggia i suoi 50 anni con una Cena con polenta, tombola e musica con Ivo Maggetti.
Bellinzona e valli
- A Bellinzona continua la festa della vendemmia di PerBacco! con musica ed enogastronomia per le vie della centro storico.
- In Piazza del Sole a Bellinzona, dalle 9, l'ambiente è al centro dell'attenzione con Greenday. Una festa dedicata alla sostenibilità curata da SUPSI con attività interattive, giochi e percorsi per tutte le età.
- Al Centro Pro Natura Lucomagno di Acquacalda, alle 9, si parte per un'escursione guidata alla scoperta dei Segreti del sottobosco, esplorando l'affascinante mondo di funghi e licheni.
- All'Associazione Velabianca di Giubiasco, alle 10, si terrà la Presentazione del progetto Child'Space Labs, un metodo innovativo per accompagnare i neonati nei loro primi passi.
- In via Lavizzari 10 a Bellinzona, dalle 10, apre le porte il Mercatino benefico, con saldi al 50% su tantissimi articoli per sostenere cause solidali.
- Al Mercatino associazione Alessia di Giubiasco, alle 11, la mattinata si anima con Aperitivo e blues, accompagnati dalla musica di Bat Battiston.
- A Castelgrande a Bellinzona, a partire dalle 13.30, risuonano le melodie tradizionali con l'8° Festival corni delle Alpi Svizzera italiana, che culminerà con un concerto in Collegiata alle 18.
- Alla Libreria Casagrande di Bellinzona, alle 16, si terrà Il racconto del nuovo Diario scolastico, un incontro con l'illustratrice Elena Maspoli.
Domenica 6 settembre
Lugano e dintorni
- Al Suglio Business Center di Manno seconda giornata della Fiera del Fumetto con espositori e un ricco programma di ospiti, workshop e proiezioni.
- A Campione d'Italia si conclude a tutto gas il Circuito di Campione, con sessioni dinamiche e spettacolo aereo.
- Al Campo Marzio di Lugano prosegue lo Streetfood Festival Lugano con oltre 45 stand gastronomici da tutto il mondo, musica dal vivo e attività per famiglie. Fino alle 21.30.
- Al Teatro Foce di Lugano, alle 18, va in scena Guglielmo Tell, una rilettura contemporanea del mito svizzero tratta dal testo di Max Frisch, con l'adattamento e la regia di Emanuele Santoro. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- A Porza, tra Piazza Soldati e Via San Rocco, si conclude la 54ª edizione del Derby Casse di Sapone di Porza. Durante la giornata sono previste gare per ragazzi e adulti, un Food Truck Festival, musica e tanto intrattenimento.
- A Pazzallo il Gruppo donne Santa Barbara organizza la Colazione in Piazza, aperta a tutti per conoscersi e incontrarsi. Dalle 10:30.
- In Piazza Dante a Lugano, fino alle 16.30, è possibile visitare il Tour de Suisse de l’Humanité, una mostra itinerante dedicata a storie di esilio e integrazione, arricchita da incontri e workshop.
- Al MASI (sede LAC) di Lugano, alle 11, va in scena Tre musei per una mostra internazionale - Talk. I curatori della retrospettiva dedicata a Kaari Upson dialogheranno sul significato di sviluppare una mostra attraverso istituzioni e architetture diverse.
Mendrisiotto
- In Piazza Boffalora a Chiasso, dalle 10, prende il via la Festa di quartiere Boffalora: una giornata di festa con mercatino, degustazioni, pranzo in compagnia, musica dal vivo e dj set.
- Al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, alle 11, si tiene l'incontro Con altri sguardi. Orazio Martinetti e Gianmarco Talamona dialogheranno sulla storia sociale del lavoro e sull'uso della fotografia come strumento di testimonianza.
Locarnese
- A Locarno si disputano le gare del 42° Triathlon Locarno, valide per il Campionato Svizzero, accompagnate da un villaggio espositori e tanto intrattenimento durante tutta la giornata.
- All'Aeroporto cantonale di Locarno prosegue la festa per i 90 anni del Gruppo Volo a Vela Ticino, con una seconda giornata di celebrazioni dedicate alla storia dell'aviazione e del volo a vela.
- A Caviano, presso la Chiesa parrocchiale Natività B.V. Maria, si celebra la Festa patronale di Santa Maria Nascente. Alle 10 è prevista una messa solenne seguita dalla processione. Dalle 12.15 verrà distribuita la polenta in compagnia della musica di Ivo Maggetti.
Bellinzona e valli
- Ultima giornata a Bellinzona per PerBacco! con musica ed enogastronomia per le vie della centro storico.
- In via Lavizzari 10 a Bellinzona, fino alle 17, prosegue il Mercatino solidale benefico di Mario, con sconti speciali su gran parte della merce esposta.
- A S. Antonino, in località Neveggio, si festeggia la Festa di Neveggio. Si parte alle 10 con un caffè all'Alpe del Cuscio, per poi proseguire con la Santa Messa alle 11.45 e un pranzo in allegria dalle 12.30.
- Alla Capanna Cadagno, a Quinto, alle 11.30 si terrà l'Inaugurazione Via Alta del Sole. Una giornata di festa in montagna con aperitivo a base di prodotti locali, pranzo offerto e l'esibizione del coro della Federazione Alpinistica Ticinese.
- All'Oratorio Barocco di Santa Maria Bambina, sui monti di Semione (Navone), alle 15 si terrà la Messa e festa sui monti a Navone. Un tradizionale momento di convivialità aperto dalla messa celebrata da Don Gianfranco Feliciani.
- Al Centro Culturale di Circolo di Soazza, alle 17.30, l'Enchordon Duo (formato da Aurora Manfredi al liuto e Arianna Delrio alla chitarra) proporrà un affascinante concerto di musica antica.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE AGENDA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!