OSI per Unitas, un concerto speciale giovedì 27 agosto
L'appuntamento si terrà sulla piazza del PalaCinema con un formato inclusivo e unico: ciechi e ipovedenti potranno assistere al concerto all'interno dell'orchestra
LOCARNO - L'Orchestra della Svizzera italiana torna a Locarno giovedì 27 agosto per un concerto Open Air dedicato agli 80 anni di Unitas.
L'appuntamento è alle 19.30 sulla Piazza del PalaCinema, in un formato pensato per essere il più inclusivo possibile: i soci Unitas ciechi o ipovedenti potranno assistere all'esecuzione direttamente dall'interno dell'orchestra, seduti accanto ai musicisti, per vivere un'esperienza musicale ancora più intensa e immersiva.
Il ritorno dell'OSI nella città sul Verbano arriva dopo il successo del concerto d'apertura del Locarno Film Festival. Sul podio salirà il Maestro italiano Michelangelo Mazza, che dirigerà un programma imperniato su una serie di celebri ouverture fra Haydn e Mozart.
In programma le pagine di Wolfgang Amadeus Mozart tratte da Don Giovanni, La clemenza di Tito, Così fan tutte e Le nozze di Figaro, affiancate dalle ouverture di Franz Joseph Haydn da L'isola disabitata e Il mondo della luna.
I posti a sedere per il pubblico, a ingresso libero su riservazione, sono già sold out. Resta però la possibilità di disporsi liberamente attorno all'area del concerto.
L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'innovativo formato OSI be connected e gode del sostegno di Ernst Göhner Stiftung, Beisheim Stiftung e della Città di Locarno. In caso di cattivo tempo, il concerto si terrà all'interno del Palexpo (FEVI).