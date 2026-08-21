Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIO

Due collaboratori comunali sospesi per gravi accuse

Uno per materiale pedopornografico, l'altro per molestie verbali.- Sospesi due collaboratori comunali della Città.
Due collaboratori comunali sospesi per gravi accuse
Tipress
di Cronaca Ticino
Due collaboratori comunali sospesi per gravi accuse
Uno per materiale pedopornografico, l'altro per molestie verbali.- Sospesi due collaboratori comunali della Città.

MENDRISIO - Due dipendenti attivi in ambito comunale sono stati di recente sospesi dal Municipio di Mendrisio per due episodi abbastanza delicati su cui sarà necessario fare chiarezza. Due distinti casi di cui riferisce oggi il CdT. Partiamo dal primo. Si tratta di un collaboratore della Polizia comunale di Mendrisio, ma non proprio un agente, precisa il giornale. Gli inquirenti avrebbero trovato nella sua abitazione, durante delle perquisizioni, del materiale pedopornografico. Immediatamente è stata avviata un'inchiesta penale, e l'uomo è stato sospeso dalle sue funzioni. La Città di Mendrisio ha tuttavia confermato «l’apertura di un’inchiesta amministrativa nei confronti di un collaboratore dell’amministrazione comunale», precisando che «gli accertamenti da parte delle autorità competenti sono in corso».

Il secondo caso invece riguarda un collaboratore della Città che opera nell'ambito delle piscine comunali di Mendrisio. L'uomo avrebbe molestato verbalmente una ragazza impiegata nella struttura balneare. La ragazza ha raccontato tutto ai genitori e insieme hanno deciso di segnalare l'episodio all'amministrazione comunale. Quest'ultima ha subito sospeso il collaboratore.

Due storie dunque abbastanza delicate, che riguardano la sfera intima delle persone coinvolte e per le quali - va precisato - vale la presunzione d’innocenza finché le inchieste non avranno fatto totale chiarezza su quanto accaduto.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
comuneinchiestamendrisiomolestiepedopornografiapiscine comunalipolizia comunalesospensione
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Un fiume sull'A2
LIVE
LUGANO
23 ore
53
166

Un fiume sull'A2

Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
2 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena
LIVE
CANTONE
18 ore
20
42

Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
1 gior

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
51

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
1 gior
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
1 gior

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
LIVE
CANTONE
1 gior
11
27

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
2 gior
103
176

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
LIVE
BIASCA
1 gior
16

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
15

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»
LIVE
CANTONE
1 gior

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»
LIVE
LOCARNO
19 ore
18
66

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»

La frana che ha tagliato in due la Val Calanca
LIVE
VAL CALANCA
16 ore
17
25

La frana che ha tagliato in due la Val Calanca

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
2 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Acqua alta (e fango) a Muralto
LIVE
LOCARNO
19 ore
10
28

Acqua alta (e fango) a Muralto

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli
LIVE
ISOLA DI MAN
1 gior
43
72

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
47
145

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
2 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
1 gior
4
19

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

«Sei soltanto un ipocrita»
LIVE
TENNIS
1 gior
8
39

«Sei soltanto un ipocrita»

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
2 gior
38
86

La civiltà resta... in garage

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
2 gior
83

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
4
35

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
2 gior
188

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
2 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
6
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
1 gior
14
30

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe
LIVE
CONFINE
21 ore
28
41

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande
LIVE
CINA
1 gior
4

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
2 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
28

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Una bici "volante"
LIVE
LOSONE
19 ore
4
23

Una bici "volante"

«Quando ero più giovane, non mi importava cosa pensassero gli altri di me»
LIVE
CALCIO
19 ore
8
19

«Quando ero più giovane, non mi importava cosa pensassero gli altri di me»

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
2 gior
113
261

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

«Stasera disertate la partita del Lugano»
LIVE
LUGANO
1 gior
78
214

«Stasera disertate la partita del Lugano»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
20

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
2 gior
7
11

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
43

Caso Zali, «versioni che non concordano»

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
2 gior
1
5

«Sono dannatamente divorziato»

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
51

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

Scontro frontale tra minibus e camion: 23 morti e cinque feriti
LIVE
BRASILE
1 gior

Scontro frontale tra minibus e camion: 23 morti e cinque feriti

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
17

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

Manifestazione contro Vannacci: stralciata la fattura trasmessa all'MPS
LIVE
MENDRISIO
1 gior
82

Manifestazione contro Vannacci: stralciata la fattura trasmessa all'MPS

ULTIME NOTIZIE TICINO
Opere di approvvigionamento idrico: chiesti 18 milioni
LIVE
CANTONE
23 min

Opere di approvvigionamento idrico: chiesti 18 milioni

Arriva la Giornata di donazione del sangue
LIVE
CANTONE
46 min

Arriva la Giornata di donazione del sangue

Anche ad Ascona scatta l'obbligo di sciacquare via la pipì dei cani
LIVE
ASCONA
57 min
6

Anche ad Ascona scatta l'obbligo di sciacquare via la pipì dei cani

Parla l'avvocato della donna delle chiamate con Zali: «Suicidio? Tendo a escluderlo»
LIVE
CANTONE
2 ore
26

Parla l'avvocato della donna delle chiamate con Zali: «Suicidio? Tendo a escluderlo»

Sotto e sopra, la stazione cambia: dentro il cantiere che rivoluzionerà Lugano
LIVE
LUGANO
3 ore
5
11

Sotto e sopra, la stazione cambia: dentro il cantiere che rivoluzionerà Lugano

Trenta gatti randagi salvati nelle campagne
LIVE
GIUBIASCO
3 ore
8
46

Trenta gatti randagi salvati nelle campagne

«Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?»
LIVE
CANTONE
11 ore
2
28

«Quando tutti sanno: chi ascolta, chi protegge, chi agisce?»

«Siamo intifada»
LIVE
LUGANO
13 ore
107
378

«Siamo intifada»

Speronamenti, fuga e arresto
LIVE
CONFINE
14 ore
28
62

Speronamenti, fuga e arresto

Maltempo in Mesolcina, il bilancio della polizia
LIVE
MESOLCINA
14 ore
6
15

Maltempo in Mesolcina, il bilancio della polizia