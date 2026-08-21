Due collaboratori comunali sospesi per gravi accuse

MENDRISIO - Due dipendenti attivi in ambito comunale sono stati di recente sospesi dal Municipio di Mendrisio per due episodi abbastanza delicati su cui sarà necessario fare chiarezza. Due distinti casi di cui riferisce oggi il CdT. Partiamo dal primo. Si tratta di un collaboratore della Polizia comunale di Mendrisio, ma non proprio un agente, precisa il giornale. Gli inquirenti avrebbero trovato nella sua abitazione, durante delle perquisizioni, del materiale pedopornografico. Immediatamente è stata avviata un'inchiesta penale, e l'uomo è stato sospeso dalle sue funzioni. La Città di Mendrisio ha tuttavia confermato «l’apertura di un’inchiesta amministrativa nei confronti di un collaboratore dell’amministrazione comunale», precisando che «gli accertamenti da parte delle autorità competenti sono in corso».