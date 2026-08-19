Scontro frontale tra minibus e camion: 23 morti e cinque feriti
Tra le vittime 21 adulti e due bambini. Secondo le prime ricostruzioni, il camion avrebbe invaso la corsia opposta.
Tra le vittime 21 adulti e due bambini. Secondo le prime ricostruzioni, il camion avrebbe invaso la corsia opposta.
IPIRANGA - Un incidente tra un minibus e un camion ha provocato 23 morti e cinque feriti nella notte tra martedì e mercoledì sull'autostrada Br-373, nel comune di Ipiranga, nello Stato brasiliano del Paraná. Lo riferisce la polizia stradale federale (Prf), secondo cui tra le vittime ci sono 21 adulti e due bambini.
Il minibus dell'assessorato della sanità di Imbituva era diretto verso gli ospedali dell'area metropolitana di Curitiba. Al momento non è stato possibile stabilire con certezza il numero complessivo di persone a bordo dei due veicoli. Anche il conducente del camion, proveniente da Erechim, nello Stato di Rio Grande do Sul, è morto nello scontro.
L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 al chilometro 209, un tratto a carreggiata unica. Secondo le prime ricostruzioni della Prf, il camion avrebbe invaso la corsia opposta, provocando lo scontro frontale con il minibus. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti.
La strada è stata completamente chiusa al traffico. Il governo di Paraná ha proclamato tre giorni di lutto ufficiale in tutto lo Stato. Le autorità locali hanno inoltre mobilitato i servizi sanitari e sociali per assistere i feriti e le famiglie delle vittime. Le operazioni di identificazione delle persone decedute saranno svolte presso la sede della Polizia scientifica a Ponta Grossa.
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