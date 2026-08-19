Scontro frontale tra minibus e camion: 23 morti e cinque feriti

L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 al chilometro 209, un tratto a carreggiata unica. Secondo le prime ricostruzioni della Prf, il camion avrebbe invaso la corsia opposta, provocando lo scontro frontale con il minibus. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti.

La strada è stata completamente chiusa al traffico. Il governo di Paraná ha proclamato tre giorni di lutto ufficiale in tutto lo Stato. Le autorità locali hanno inoltre mobilitato i servizi sanitari e sociali per assistere i feriti e le famiglie delle vittime. Le operazioni di identificazione delle persone decedute saranno svolte presso la sede della Polizia scientifica a Ponta Grossa.