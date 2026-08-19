Elicottero con turisti precipita in Kenya: sette morti. «Nessun sopravvissuto»
L'incidente è avvenuto nella zona del Monte Ololokwe, circa 250 chilometri a nord di Nairobi
L'incidente è avvenuto nella zona del Monte Ololokwe, circa 250 chilometri a nord di Nairobi
NAIROBI - Un elicottero che trasportava dei turisti è precipitato nel Kenya centrale: nessuno dei sette occupanti è sopravvissuto. L'incidente è stato confermato dall'Autorità dell'aviazione civile (Kcaa), citata dai media locali.
Il velivolo è caduto nella zona del monte Ololokwe, circa 250 km in linea d'aria a nord della capitale Nairobi. "Confermo che c'è stato un incidente in elicottero. Non ci sono sopravvissuti", ha dichiarato una fonte all'Afp, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
Il monte Ololokwe, montagna sacra del popolo Samburu la cui vetta raggiunge i 2000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. Diverse aziende offrono voli panoramici.
Il primo marzo, sei persone, tra cui un deputato, erano morte nell'incidente di un elicottero, precipitato nella parte occidentale del Kenya.