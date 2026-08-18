Trump punta al disboscamento di quasi 45 milioni di acri

Durante il suo primo mandato Trump aveva già rimosso le tutele per la Tongass National Forest in Alaska. La decisione era stata successivamente revocata dall'amministrazione di Joe Biden, che nel 2023 aveva ripristinato le protezioni. Il nuovo piano riguarderebbe anche milioni di acri di aree selvagge nel resto degli Stati Uniti.

«Per troppo tempo, restrizioni ormai superate hanno precluso a decine di milioni di acri boschivi quegli interventi necessari a migliorare la salute delle foreste e a ridurre il rischio di incendi per le nostre comunità», ha dichiarato Brooke Rollins, segretaria del Dipartimento dell'Agricoltura, di cui fa parte lo US Forest Service.