FRANCIA
Sospetta ingerenza russa nelle Presidenziali: aperta un'inchiesta
I candidati coinvolti sono Edouard Philippe e Gabriel Attal
AFP
Fonte Ats Ans
Sospetta ingerenza russa nelle Presidenziali: aperta un'inchiesta
I candidati coinvolti sono Edouard Philippe e Gabriel Attal
PARIGI - La divisione protezione delle libertà fondamentali della Procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per sospetti di ingerenza russa nei confronti dei candidati alle presidenziali 2027 Edouard Philippe (Horizons) e Gabriel Attal (Renaissance). Lo ha fatto sapere oggi il ministero pubblico.
A inizio agosto la procura aveva già fatto sapere di aver aperto un'inchiesta su fatti simili che avrebbero visto coinvolto il probabile candidato socialista del movimento Place Publique, Raphaël Glucksmann.
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