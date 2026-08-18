In migliaia in piazza per il prof. Arday e contro i «media razzisti»

All'evento, organizzato da Stand Up To Racism, è intervenuta la deputata laburista Diane Abbott, prima donna nera eletta al parlamento britannico, che ha raccontato di aver incontrato Arday una settimana prima della morte. «Sentiva di non avere altra scelta che dimettersi. E deve aver pensato che, una volta dimesso, gli attacchi contro di lui si sarebbero fermati. Invece sono peggiorati, dalle sue dimissioni fino al suicidio della scorsa settimana», ha detto la parlamentare. E ancora: «non era solo una campagna contro il professore. Era una campagna contro tutti noi».

Intanto la petizione del Good Law Project, in cui si chiede al governo laburista di Andy Burnham l'apertura di un'inchiesta pubblica sul ruolo della stampa nella morte del docente, ha quasi raggiunto l'obiettivo di 100'000 firme.