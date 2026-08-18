SIRIA
Tribunale condanna a morte il cugino di Assad
Wassim al-Assad è accusato di «omicidi plurimi», crimini di guerra e contro l'umanità
ARCHIVIO AFP
Fonte Ats Ans Afp
Tribunale condanna a morte il cugino di Assad
Wassim al-Assad è accusato di «omicidi plurimi», crimini di guerra e contro l'umanità
DAMASCO - Un tribunale siriano ha emesso una condanna a morte per Wassim al-Assad, cugino dell'ex presidente deposto e fuggito in Russia Bashar al-Assad, a sua volta condannato a morte in contumacia una settimana fa.
Il giudice Fakhr al-Din al-Aryan ha affermato che Wassim al-Assad è stato riconosciuto colpevole di aver commesso «omicidi plurimi» e «omicidi accompagnati da tortura e brutalità (...) classificati come crimini contro l'umanità e crimini di guerra», aggiungendo che «pertanto viene condannato alla pena capitale».
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