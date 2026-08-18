Tribunale condanna a morte il cugino di Assad

Il giudice Fakhr al-Din al-Aryan ha affermato che Wassim al-Assad è stato riconosciuto colpevole di aver commesso «omicidi plurimi» e «omicidi accompagnati da tortura e brutalità (...) classificati come crimini contro l'umanità e crimini di guerra», aggiungendo che «pertanto viene condannato alla pena capitale».