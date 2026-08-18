Bambina di otto anni uccisa con un coltello da cucina: arrestato il padre

La bambina è morta in ospedaleLa bambina è stata soccorsa sul posto da un medico d'urgenza e successivamente trasportata in una clinica. È però morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, ha comunicato la polizia.

Anche la madre si trovava in casa al momento dell'accaduto, ma non è rimasta ferita, ha riferito l'agenzia di stampa austriaca APA citando la polizia. In precedenza, le forze dell'ordine non erano a conoscenza di conflitti o altri problemi all'interno della famiglia, ha dichiarato il portavoce.