Bambina di otto anni uccisa con un coltello da cucina: arrestato il padre
Gli investigatori stanno cercando di capire i motivi del gesto, mentre la madre era presente ma non è rimasta ferita.
Gli investigatori stanno cercando di capire i motivi del gesto, mentre la madre era presente ma non è rimasta ferita.
KUMBERG - In Austria, secondo quanto riferito dalla polizia, un uomo avrebbe ucciso con un coltello da cucina la figlia di otto anni. Il 37enne è stato arrestato nella casa di famiglia, nel Land meridionale della Stiria.
Il motivo per cui il padre avrebbe aggredito la bambina è al momento del tutto sconosciuto, ha dichiarato un portavoce della polizia all'agenzia di stampa DPA. Dopo una chiamata di emergenza giunta alla centrale di soccorso, la polizia si è recata nell'abitazione a Kumberg, vicino a Graz. Gli agenti hanno trovato la bambina con ferite da taglio e da punta e il padre, anch'egli ferito. Gli investigatori ritengono che l'uomo abbia tentato il suicidio dopo l'accaduto.
La bambina è morta in ospedaleLa bambina è stata soccorsa sul posto da un medico d'urgenza e successivamente trasportata in una clinica. È però morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, ha comunicato la polizia.
Anche la madre si trovava in casa al momento dell'accaduto, ma non è rimasta ferita, ha riferito l'agenzia di stampa austriaca APA citando la polizia. In precedenza, le forze dell'ordine non erano a conoscenza di conflitti o altri problemi all'interno della famiglia, ha dichiarato il portavoce.
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