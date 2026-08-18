Il Board of Peace valuta il disarmo totale di Hamas e il ritiro completo da Gaza
La proposta è emersa durante i colloqui tra Jared Kushner e Benjamin Netanyahu
TEL AVIV - Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso e Israele si ritirerà completamente dalla Striscia.
Lo riporta il portale isreliano Ynet, segnalando che la proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Donald Trump, con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu.
«Vogliamo un disarmo completo senza compromessi sulla questione e non intendiamo permettere alcun tipo di manovra sulla questione», ha dichiarato una fonte interna al Board of Peace riportata da Ynet.