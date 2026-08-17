Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»

Eccoli così pronti a ripartire -a tutto campo- verso la nuova edizione della Lingera. Si terrà a Roveredo dal 26 al 31 gennaio 2027. Tra l’altro, un traguardo, da sessantacinque candeline, da degnamente sottolineare.

Pur nell’innegabile situazione, per il Comitato organizzatore, di vera e propria spada di Damocle. Le 280 firme, raccolte a sostegno dell’iniziativa popolare comunale “Carnevaa per tucc” e consegnate al Municipio lo scorso 23 luglio. I firmatari desiderano che il Carnevale torni ad “essere soprattutto una festa di paese, pur restando aperto al pubblico proveniente da fuori”. Chiedono “condizioni eque e non discriminatorie, maggiore trasparenza e un coinvolgimento più ampio del paese”. Se le sottoscrizioni saranno convalidate, spetterà alla popolazione pronunciarsi sul futuro di uno dei principali Carnevale della Svizzera italiana.