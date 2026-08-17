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Scontro alla rotonda della Vedeggio-Cassarate
Due veicoli si sono scontrati, la polizia è subito intervenuta
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Scontro alla rotonda della Vedeggio-Cassarate
Due veicoli si sono scontrati, la polizia è subito intervenuta
VEZIA - Un incidente si è verificato intorno alle 17.10 nella zona della rotonda della Vedeggio-Cassarate, all'uscita dello svincolo di Lugano-Nord.
Stando a nostre informazioni sono due i veicoli coinvolti. Le vetture si sono scontrate all'uscita della rotatoria, in direzione di Manno. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia cantonale per i rilievi e la gestione del traffico.
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