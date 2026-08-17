Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»

Lunedì pomeriggio la società bianconera ha diramato un breve comunicato stampa per rassicurare i propri tifosi: saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire una serata tranquilla all'AIL Arena. Il club ha predisposto un dispositivo di sicurezza coordinato e proporzionato alla situazione, «con personale e strutture pronti a intervenire in caso di qualsiasi evenienza».