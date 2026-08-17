Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»
Al momento «non è prevista una presenza numericamente significativa di tifosi israeliani»
LUGANO - La partita di Conference League di giovedì 20 agosto tra FC Lugano e Maccabi Tel Aviv continua a tenere banco nell'opinione pubblica, soprattutto a causa delle annunciate proteste di varie sigle e associazioni pro-Palestina.
Lunedì pomeriggio la società bianconera ha diramato un breve comunicato stampa per rassicurare i propri tifosi: saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire una serata tranquilla all'AIL Arena. Il club ha predisposto un dispositivo di sicurezza coordinato e proporzionato alla situazione, «con personale e strutture pronti a intervenire in caso di qualsiasi evenienza».
L'FC Lugano assicura di essere in stretto contatto con le autorità e le forze di polizia competenti, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione per poter adeguare tempestivamente il piano di sicurezza se dovessero emergere nuove esigenze. «Sulla base delle informazioni attuali, non è inoltre prevista una presenza numericamente significativa di tifosi israeliani».
L’obiettivo della società è offrire a tutti gli spettatori una serata sicura e serena, nel pieno rispetto reciproco e dei valori dello sport.