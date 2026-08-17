L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

La cerimonia, composta e discreta come lo era Gaggini, è stata scandita da ricordi e brani musicali «molto cari a Fabio». A partire dallo storico inno “Forza Lugano, Forza”. E, così come è stato per la sua vita, anche il giorno del suo saluto si è tinto di bianconero. E non poteva non essere così. Dai vessilli che hanno accompagnato il carro funebre – «Sempre insieme a te…» recitava il più grande, sventolato dai ragazzi della curva – agli aneddoti di chi quei momenti li ha vissuti al suo fianco. Nello sport. Nel lavoro. A casa.

Gaggini, che del club bianconero è stato anima e storia. Prima sui pattini e poi, ancor di più, dietro la scrivania. Fu il giovane capitano della squadra che nella stagione 1981/82 conquistò la promozione in serie A e, soprattutto, il presidente che nell’irripetibile notte del 5 aprile 1999 sollevò sul ghiaccio di Ambrì, tra le mura di casa del rivale di sempre, la coppa di Campione svizzero.