Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

L'incidente, lo ricordiamo, era avvenuto poco dopo le 13. Il 52enne del Bellinzonese stava percorrendo la strada in direzione di Arbedo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il suo scooter ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.

Le condizioni dell'uomo erano da subito risultate preoccupanti.