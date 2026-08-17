ARBEDO-CASTIONE
Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
L'uomo, un 52enne del Bellinzonese, era da subito risultato gravissimo.
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale ticinese
Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
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Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
L'uomo, un 52enne del Bellinzonese, era da subito risultato gravissimo.
Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
L'uomo, un 52enne del Bellinzonese, era da subito risultato gravissimo.
ARBEDO-CASTIONE - Niente da fare per il 52enne scooterista che martedì scorso si è gravemente ferito in un incidente a Castione, in via Cantonale.
L'uomo è deceduto, comunica la Polizia cantonale ticinese.
L'incidente, lo ricordiamo, era avvenuto poco dopo le 13. Il 52enne del Bellinzonese stava percorrendo la strada in direzione di Arbedo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il suo scooter ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.
Le condizioni dell'uomo erano da subito risultate preoccupanti.
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