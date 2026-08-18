Trump, gradimento al livello più basso della sua presidenza
Secondo un sondaggio di Reuters/Ipsos, il 64% degli intervistati disapprova l'operato del presidente. Timori per un lungo conflitto con l'Iran.
WASHINGTON - Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, mentre una larga maggioranza degli americani teme che il conflitto con l'Iran possa protrarsi a lungo. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos.
Solo il 33% degli intervistati ha dichiarato di approvare l'operato del presidente alla Casa Bianca, mentre il 64% si è detto contrario. Il dato eguaglia il minimo già toccato nel dicembre del 2017.
Dopo il ritorno alla Casa Bianca lo scorso anno con un tasso di approvazione di poco inferiore al 50%, quest'anno la popolarità di Trump ha risentito del conflitto in Medio Oriente.
Circa l'80% degli americani ritiene che il coinvolgimento degli Stati Uniti in Iran «si protrarrà per un lungo periodo di tempo». La quota raggiunge l'87% tra i democratici e il 71% tra i repubblicani.