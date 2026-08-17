Texas, sospesi i lavori per il muro anti-migranti a Big Bend
La decisione dell'amministrazione Trump dopo mesi di proteste bipartisan contro il progetto da 1,7 miliardi di dollari.
WASHINGTON - WASHINGTON - Dopo mesi di proteste bipartisan, l'amministrazione di Donald Trump ha sospeso i lavori per la costruzione di un muro anti-migranti nel parco nazionale di Big Bend, in Texas. Lo ha annunciato Rodney Scott, commissario della US Customs and Border Protection.
In un video pubblicato su X, Scott ha spiegato di aver sospeso «tutte le attività di costruzione in quel parco», in attesa di recarsi sul posto e svolgere una valutazione personale.
Il Dipartimento per la sicurezza interna aveva derogato a numerose leggi ambientali per dare il via libera al progetto da 1,7 miliardi di dollari, previsto in un'area protetta e incontaminata lungo un fiume sacro ai nativi americani, al confine con il Messico.
Le contestazioni hanno attraversato gli schieramenti politici anche in Texas, Stato a guida e a forte maggioranza repubblicana. Tutti i 14 giudici delle contee di confine hanno firmato una lettera aperta nella quale, pur sostenendo la sicurezza delle frontiere, chiedono soluzioni più «pratiche».