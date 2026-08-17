Texas, sospesi i lavori per il muro anti-migranti a Big Bend

Il Dipartimento per la sicurezza interna aveva derogato a numerose leggi ambientali per dare il via libera al progetto da 1,7 miliardi di dollari, previsto in un'area protetta e incontaminata lungo un fiume sacro ai nativi americani, al confine con il Messico.

Le contestazioni hanno attraversato gli schieramenti politici anche in Texas, Stato a guida e a forte maggioranza repubblicana. Tutti i 14 giudici delle contee di confine hanno firmato una lettera aperta nella quale, pur sostenendo la sicurezza delle frontiere, chiedono soluzioni più «pratiche».