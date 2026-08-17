Sparatoria in Andalusia, i morti sono quattro

Secondo la Guardia Civil, le due donne uccise sono la suocera e la sorella di un pregiudicato noto come 'El Baba', presunto autore di una sparatoria registrata nel settembre 2024, in un vicino quartiere di Huelva, e che aveva provocato un morto e due feriti. Un agguato che sarebbe all'origine del regolamento di conti fra clan. Il 18enne ferito domenica sera in gravi condizioni è il nipote di 'El Baba', segnalano gli investigatori dell'Arma, che hanno realizzato dal 2024 numerose perquisizioni e arresti in Isla Cristina nei confronti di membri dei clan coinvolti nella faida.