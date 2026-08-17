Sparatoria in Andalusia, i morti sono quattro
Le autorità parlano di «un possibile regolamento di conti fra i clan»
HUELVA - È aumentato il bilancio delle vittime della sparatoria di ieri sera a Isla Cristina (Huelva), nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna: oltre a una donna di 39 anni, incinta di 8 mesi, e alla madre di 62 anni, è morto anche il bambino che la vittima portava in grembo, secondo quanto ha riferito ai media la viceprefetto di Huelva, Maria José Rico.
Sale così a quattro il numero delle vittime, che include un ragazzo di 16 anni ucciso nell'agguato, inizialmente segnalato come figlio della 39enne, ma che invece non aveva rapporti di parentela con le due donne ed era estraneo alla faida, secondo quanto poi emerso dalle indagini. Mentre sono rimasti feriti nella sparatoria anche un 18enne, ricoverato in condizioni molto gravi, e un uomo con ferite lievi.
Stando a una prima ricostruzione della Guardia Civil, la sparatoria è avvenuta alle 22 nel quartiere popolare di El Rocio, dove due persone incappucciate a bordo di una moto hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone. Dopo l'attacco, gli aggressori hanno dato fuoco alla moto, abbandonata in una pineta nei pressi del camping Giralda, prima di fuggire.
Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere del camping e rafforzato il dispositivo dei controlli nel municipio, incluso nei cimiteri dove si vegliano le vittime.
La viceprefetto ha parlato di «un possibile regolamento di conti fra i clan», senza escludere altre piste. L'indagine, coordinata dalla magistratura e coperta da segreto istruttorio, mantiene aperte tutte le ipotesi.
Secondo la Guardia Civil, le due donne uccise sono la suocera e la sorella di un pregiudicato noto come 'El Baba', presunto autore di una sparatoria registrata nel settembre 2024, in un vicino quartiere di Huelva, e che aveva provocato un morto e due feriti. Un agguato che sarebbe all'origine del regolamento di conti fra clan. Il 18enne ferito domenica sera in gravi condizioni è il nipote di 'El Baba', segnalano gli investigatori dell'Arma, che hanno realizzato dal 2024 numerose perquisizioni e arresti in Isla Cristina nei confronti di membri dei clan coinvolti nella faida.
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