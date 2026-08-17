Presidenziali francesi, Macron guarda a Lecornu
Secondo Le Monde, il presidente uscente sarebbe insoddisfatto delle candidature di Philippe e Attal. Crescono le quotazioni del premier.
PARIGI - Emmanuel Macron non avrebbe intenzione di uscire di scena con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali francesi. A scriverlo è Le Monde, che definisce «onnipresente» il capo dello Stato uscente dopo due mandati.
Secondo il quotidiano, Macron non sarebbe soddisfatto dei due candidati dichiarati del blocco centrale, gli ex primi ministri Édouard Philippe e Gabriel Attal. All'Eliseo i due sarebbero ancora considerati dei «rinnegati» per aver preso le distanze dal presidente che ne aveva favorito l'ascesa.
Tra i possibili successori sarebbero invece ben visti Jean Castex e l'attuale premier Sébastien Lecornu. Citando personalità vicine a Macron, Le Monde scrive che entrambi potrebbero avere il profilo di candidati «anti-Le Pen». Castex ha tuttavia smentito il 1° luglio una propria candidatura all'Eliseo.
Lecornu ha invece evitato di entrare nel merito dell'ipotesi e godrebbe di grande credito all'Eliseo per aver riportato stabilità al governo. Le Monde rileva inoltre nei suoi discorsi accenti sempre più «presidenziali» e segnala un gradimento in crescita nei sondaggi, circostanza che starebbe innervosendo Philippe e Attal.