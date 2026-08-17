Presidenziali francesi, Macron guarda a Lecornu

Tra i possibili successori sarebbero invece ben visti Jean Castex e l'attuale premier Sébastien Lecornu. Citando personalità vicine a Macron, Le Monde scrive che entrambi potrebbero avere il profilo di candidati «anti-Le Pen». Castex ha tuttavia smentito il 1° luglio una propria candidatura all'Eliseo.

Lecornu ha invece evitato di entrare nel merito dell'ipotesi e godrebbe di grande credito all'Eliseo per aver riportato stabilità al governo. Le Monde rileva inoltre nei suoi discorsi accenti sempre più «presidenziali» e segnala un gradimento in crescita nei sondaggi, circostanza che starebbe innervosendo Philippe e Attal.