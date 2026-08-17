«Teheran ha usato i mesi di tregua per preparare una guerra più ampia»

Teheran ritiene che gli Stati Uniti stiano solo prendendo tempo per un futuro attacco. Pertanto, negli ultimi 60 giorni di cessate il fuoco, che scade oggi, l'Iran avrebbe intensificato la produzione di missili e droni e nominato figure intransigenti in posizioni chiave.

Il Wall Street Journal afferma che i funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un «cambiamento strategico» tra i vertici iraniani per «preparare le proprie forze ad ampliare la guerra».