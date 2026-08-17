Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Impatto sulle navi da carico

All’origine dei bassi livelli dell’acqua c’è soprattutto la siccità che persiste da settimane. In molte regioni le precipitazioni sono scarse, mentre le alte temperature aumentano ulteriormente l’evaporazione, come scrive la «Bild». Le conseguenze sul traffico lungo il Reno sono dirette. Le navi da carico, in alcuni casi, possono viaggiare soltanto con carichi notevolmente ridotti, così da limitare il pescaggio. Di conseguenza, aumentano i costi di trasporto. Anche i traghetti e le navi da escursione sono costretti a ridurre o sospendere alcune tratte.

Particolarmente critica è la situazione a Kaub. Questo tratto del Medio Reno è considerato uno dei principali colli di bottiglia per la navigazione interna, perché il canale navigabile è relativamente stretto e poco profondo. Se il livello dell’acqua scende troppo, molte navi da carico non possono più attraversarlo oppure possono farlo soltanto con carichi fortemente ridotti. Il livello di Kaub rappresenta quindi un valore di riferimento fondamentale per le compagnie di navigazione e le aziende di logistica.