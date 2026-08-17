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Incidente mortale: carrozze ferme e inchiesta per omicidio colposo

Stop provvisorio alle attività lungo la Val Roseg, la Procura grigionese procede contro una persona
Incidente mortale: carrozze ferme e inchiesta per omicidio colposo
POLIZIA CANTONALE GRIGIONI
Fonte Ats / Rsi
elaborata da Redazione
Incidente mortale: carrozze ferme e inchiesta per omicidio colposo
Stop provvisorio alle attività lungo la Val Roseg, la Procura grigionese procede contro una persona

PONTRESINA - Dopo il devastante incidente del fine settimana, lunedì le carrozze "omnibus" trainate da cavalli che percorrono la Val Roseg restano ferme, come ha dichiarato Pontresina Tourismus su richiesta dell'agenzia stampa Keystone-ATS. Nell'incidente avvenuto sabato una donna è morta e altre 12 persone sono rimaste ferite. Il fatto che le carrozze restino ferme almeno lunedì non deriva da un ordine delle autorità, come hanno sottolineato il Ministero pubblico e la polizia.

L'incidente
Un gruppo di turisti svizzeri, forte di una quarantina di elementi, era già sulla via del ritorno verso Pontresina quando il conducente di una delle due carrozze si è reso conto che il sistema frenante dava risposte insufficienti. Nel tentativo di deviare verso un'area di sosta più pianeggiante, uno dei tre cavalli è caduto, dopodiché la carrozza non ha più potuto essere guidata ed è andata a schiantarsi violentemente contro un albero. Una donna di 73 anni ha riportato ferite mortali, mentre altre dodici persone sono state trasportate in ospedali della zona con tre elicotteri e quattro ambulanze.

GRIGIONI
Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Le indagini
Oggi non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Il cavallo caduto, invece, sta bene, ha dichiarato un portavoce della Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS. Nell'incidente ha riportato solo «lesioni marginali, come un'escoriazione».

La Procura grigionese, come riferito dalla RSI, ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. I riflettori sono puntati su un'unica persona in questa fase e non è confermato che si tratti del cocchiere della carrozza coinvolta nell'incidente.

GRIGIONI
Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Uno dei più gravi incidenti con carrozze
L'incidente nella Val Roseg è uno dei più gravi incidenti con carrozze conosciuti degli ultimi dodici anni in Svizzera. Nel 2015 a Osterfingen (SH) una carrozza con 16 persone a bordo è precipitata da una scarpata. Il bilancio: dieci persone rimasero ferite e un cavallo morì. Nel 2020 a Brittnau (AG) una carrozza con sette passeggeri si ribaltò lungo un sentiero nel bosco e cinque persone rimasero ferite. A Villigen (AG) nel 2014 una carrozza trainata da due cavalli si capovolse dopo che gli animali si imbizzarrirono; due persone in quell'occasione rimasero ferite. Nel 2018 a Kriens (LU) una carrozza trainata da cavalli scivolò su un ripido sentiero nel bosco e precipitò lungo il pendio, con il ferimento del cocchiere.

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