Incidente mortale: carrozze ferme e inchiesta per omicidio colposo

L'incidente

Un gruppo di turisti svizzeri, forte di una quarantina di elementi, era già sulla via del ritorno verso Pontresina quando il conducente di una delle due carrozze si è reso conto che il sistema frenante dava risposte insufficienti. Nel tentativo di deviare verso un'area di sosta più pianeggiante, uno dei tre cavalli è caduto, dopodiché la carrozza non ha più potuto essere guidata ed è andata a schiantarsi violentemente contro un albero. Una donna di 73 anni ha riportato ferite mortali, mentre altre dodici persone sono state trasportate in ospedali della zona con tre elicotteri e quattro ambulanze.