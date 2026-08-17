Fresco di patente, contro il muro

Alla guida della vettura, una Mercedes, c'era un 18enne fresco di patente. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia cantonale in seguito ai primi accertamenti, il giovane ha invaso la corsia opposta, attraversando un'area erbosa per poi urtare un marciapiede. Il veicolo si è quindi rovesciato sul fianco ed è andato a schiantarsi contro la parete di un garage.

Il veicolo, pesantemente danneggiato, è stato confiscato dalle autorità inquirenti per ulteriori accertamenti. E al 18enne ─ che probabilmente, stando a quanto si legge nel comunicato di polizia, viaggiava a una velocità troppo alta ─ è stata ritirata la patente che aveva conseguito solo pochi mesi fa.