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È tempo di tornare a scuola in molti cantoni

Da Zurigo ai Grigioni, oggi in molte regioni riprendono le lezioni. Gli allievi ticinesi saranno invece gli ultimi a rientrare.
È tempo di tornare a scuola in molti cantoni
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Fonte Sda
di Redazione
È tempo di tornare a scuola in molti cantoni
Da Zurigo ai Grigioni, oggi in molte regioni riprendono le lezioni. Gli allievi ticinesi saranno invece gli ultimi a rientrare.

BERNA - In diversi cantoni svizzeri oggi, lunedì, prende il via il nuovo anno scolastico. Gli allievi di Friburgo e Ticino, invece, sono ancora in vacanza e saranno gli ultimi a rientrare dopo la pausa estiva.

Secondo quanto riferisce la Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali dell'educazione (EDK), questa settimana iniziano le lezioni nei cantoni di Zurigo, Appenzello Interno, Grigioni (tranne la Mesolcina), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Uri, Zugo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud, oltre che nell'Alto Vallese.

Anche nella parte francofona del canton Berna alunni e insegnanti tornano in classe oggi. In undici cantoni, tra cui la parte germanofona del canton Berna, le lezioni erano invece già riprese una settimana fa.

Nel Basso Vallese l'anno scolastico comincerà il 20 agosto. I giovani friburghesi torneranno sui banchi il 27 agosto, mentre per gli allievi ticinesi la campanella suonerà il 31 agosto.

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