Personale romando di Tamedia, «basta licenziamenti»

Personale esausto e arrabbiato

Una situazione che, stando al comunicato, sta logorando il personale. I collaboratori esprimono «la loro rabbia, il loro risentimento e la loro frustrazione». E affermano: «È inaccettabile che vengano licenziati coloro che non hanno risparmiato sforzi per offrire un giornalismo di qualità, mentre i dirigenti che li hanno condotti in un vicolo cieco restano al loro posto».