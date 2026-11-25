Brignone ha deciso di ritirarsi
A 36 anni l'italiana ha annunciato il proprio ritiro: «Ma farò un'ultima gara»
La gamba sinistra continua a procurarle enormi fastidi: questo il motivo della decisione
A 36 anni l'italiana ha annunciato il proprio ritiro: «Ma farò un'ultima gara»
La gamba sinistra continua a procurarle enormi fastidi: questo il motivo della decisione
MILANO - Federica Brignone si ritira. Lo ha annunciato la 36enne italiana tramite un video diffuso su Instagram, nel quale ha spiegato che la decisione è arrivata proprio in queste ore. «Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile».
Ma la valdostana ha annunciato che farà un'ultima gara per salutare tutto il suo pubblico: «Mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando».
La Brignone lascia lo sci alpino con un palmarès di tutto rispetto: due Coppe del Mondo generali, sei trofei di specialità, cinque medaglie olimpiche (di cui due ori), cinque medaglie mondiali (di cui due ori) e 37 vittorie in Coppa del Mondo.
Nonostante il gravissimo infortunio subito ai campionati nazionali nell'aprile del 2025 (frattura a tibia e perone con lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro), dieci mesi dopo la Brignone si era presentata al via delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ottenendo due ori leggendari in super G e in gigante. È stata senza dubbio una delle imprese più epiche della storia dello sci alpino.