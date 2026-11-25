MILANO - Federica Brignone si ritira. Lo ha annunciato la 36enne italiana tramite un video diffuso su Instagram, nel quale ha spiegato che la decisione è arrivata proprio in queste ore. «Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile».