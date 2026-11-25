«È uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me per allenare la nazionale italiana - ha raccontato il 55enne mister in un’intervista concessa all’ex stella del calcio brasiliano Romario - ma in quel momento non ero pronto, mi sentivo di dover stare fermo. Avevo bisogno di più tempo per me stesso perché ero reduce da 18 anni in panchina, con partite ogni tre giorni. È la prima volta che ne parlo, ma mi sono vergognato di aver detto di no a un paese come l'Italia».

Oltre ad aver parlato della nazionale verdeoro, ora guidata da Carlo Ancelotti, nella chiacchierata Guardiola è anche tornato sul turbolento addio di Cristiano Ronaldo alla sua nazionale. «Il Portogallo deve dargli l'addio che merita - ha spiegato Pep - Entrambe le parti devono impegnarsi affinché ci sia un finale degno: Cristiano non può lasciare la nazionale in questo modo e il Portogallo non può permettersi di chiudergli la porta».