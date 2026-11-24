Per lo sloveno, cinque volte vincitore della Grande Boucle e due volte campione del mondo, il ciclismo ha attraversato un profondo cambiamento di mentalità. «Si corre con il cuore e con il giusto stato d'animo. Sappiamo tutti che le sostanze vietate possono nuocere alla salute. E poi, il ciclismo è "solo" uno sport, e nessuno vuole rischiare la vita per esso», ha spiegato.

Secondo Pogacar, oggi i professionisti sono sempre più attenti alla preparazione e alla salute. «Ho incontrato così tanti corridori, tutti appassionati. Si dedicano al 100% al loro mestiere, seguono una dieta adeguata, si preparano bene», ha raccontato. Un ruolo importante viene svolto anche dagli allenatori, che si concentrano sul recupero e sulla gestione degli sforzi. Un lavoro che, a suo giudizio, nessuno vorrebbe compromettere ricorrendo a sostanze proibite.