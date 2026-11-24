Pogacar pulito: «Metto la mano sul fuoco per me e per la maggioranza del gruppo»
Il numero uno mondiale si fa garante per sé stesso e per i colleghi
«Se commetti un errore, rischi di finire a vendere gelati».
Il numero uno mondiale si fa garante per sé stesso e per i colleghi
«Se commetti un errore, rischi di finire a vendere gelati».
BRESCIA - Il doping nel ciclismo sarebbe ormai un fenomeno marginale. Ne è convinto Tadej Pogacar, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha preso posizione sul tema, difendendo sé stesso e la maggioranza dei suoi colleghi. Le dichiarazioni del campione sloveno sono in ogni caso destinate a far discutere.
Interrogato sul controllo antidoping a sorpresa subito lo scorso 19 luglio, alle cinque del mattino, durante il Tour de France, Pogacar ha risposto senza esitazioni: «Metto la mano sul fuoco per me e per la maggioranza del gruppo. Sì, si può esserne certi, il doping non esiste più». Il corridore, mai risultato positivo a una sostanza vietata, riconosce comunque che «ci sarà sempre qualcuno che cercherà una scorciatoia».
Per lo sloveno, cinque volte vincitore della Grande Boucle e due volte campione del mondo, il ciclismo ha attraversato un profondo cambiamento di mentalità. «Si corre con il cuore e con il giusto stato d'animo. Sappiamo tutti che le sostanze vietate possono nuocere alla salute. E poi, il ciclismo è "solo" uno sport, e nessuno vuole rischiare la vita per esso», ha spiegato.
Secondo Pogacar, oggi i professionisti sono sempre più attenti alla preparazione e alla salute. «Ho incontrato così tanti corridori, tutti appassionati. Si dedicano al 100% al loro mestiere, seguono una dieta adeguata, si preparano bene», ha raccontato. Un ruolo importante viene svolto anche dagli allenatori, che si concentrano sul recupero e sulla gestione degli sforzi. Un lavoro che, a suo giudizio, nessuno vorrebbe compromettere ricorrendo a sostanze proibite.
C'è infine un altro elemento che, secondo il campione sloveno, scoraggia il ricorso al doping: le prospettive professionali dopo il ritiro dalle competizioni. Molti corridori sperano infatti di continuare a lavorare nel mondo del ciclismo. «Se commetti un errore, rischi di finire a vendere gelati, o qualcosa del genere...», ha osservato Pogacar, ribadendo la propria convinzione: «La grande maggioranza del gruppo non farebbe mai una cosa simile».