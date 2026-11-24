«La Prossima Palla», il libro che insegna ai giovani portieri a gestire le emozioni
Ramon Consoli ha scritto un libro dedicato ai portieri, un ruolo che può sembrare ingrato, ma... «Il portiere vive un dialogo interiore continuo»
Ramon Consoli ha scritto un libro dedicato ai portieri, un ruolo che può sembrare ingrato, ma... «Il portiere vive un dialogo interiore continuo»
BELLINZONA - Tra i pali non basta solo saper parare: bisogna anche imparare a gestire la pressione, superare gli errori e affrontare le proprie emozioni. È da questa convinzione che nasce «La Prossima Palla», il primo libro di Ramon Consoli, dedicato agli aspetti mentali e psicologici del ruolo del portiere. Un progetto nato dall’esperienza personale e dal confronto con giovani calciatori e genitori, con un obiettivo preciso: aiutare i ragazzi a vivere con maggiore serenità un ruolo tanto affascinante quanto delicato, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita.
«Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro - ci ha raccontato Consoli, ex allenatore dei portieri della Nazionale A svizzera di futsal e attuale responsabile dell’area portieri della Federazione Ticinese di Calcio (FTC), oltre che ex allenatore dei portieri di FC Chiasso e AC Bellinzona -. Il ruolo del portiere mi ha sempre incuriosito, così come le neuroscienze e il mondo delle emozioni. Negli ultimi tempi, inoltre, mi è capitato sempre più spesso di parlare con mamme che mi raccontano di figli, portieri, intenzionati a smettere per la troppa pressione. Alcuni bambini vivono quello del portiere come un ruolo difficile, a volte persino ingrato. Personalmente lo considero il ruolo più bello del mondo, ma è anche un ruolo che richiede una grande flessibilità mentale. Il portiere vive un dialogo interiore continuo: deve gestire emozioni, pensieri, errori, aspettative e momenti di pressione, spesso nell’arco di pochi secondi. Ed è proprio questo che cerco di raccontare nel libro: cosa succede nella mente di un portiere e come imparare a gestirlo. Dopo aver letto un libro di Borzacchiello, mi sono dunque convinto a scriverne uno tutto mio, raccogliendo i miei pensieri e cercando di esprimerli nel modo più semplice possibile».
Qual è la prima cosa che diresti a un bambino che vuole smettere?
«Gli direi questo: ricordati che sei un ragazzo che fa il portiere, non sei un portiere. Può sembrare una differenza da poco, ma è fondamentale. Il ruolo che ricopri non definisce chi sei come persona. Mi capita spesso di vedere bambini che decidono di abbandonare perché sentono una pressione troppo grande, magari dopo la delusione di non essere stati selezionati nelle rappresentative giovanili. La delusione fa parte del percorso, ma bisogna ricordare che tanti portieri sbocciano più tardi».
Quali sono i primi riscontri che hai ricevuto?
«I riscontri sono molto positivi e ho già venduto diverse copie. Una soddisfazione particolare è arrivata da un neurologo di Bellinzona che, dopo aver letto il libro, mi ha scritto per complimentarsi, apprezzando soprattutto la semplicità con cui vengono spiegati concetti complessi e confermando la validità dei contenuti anche dal punto di vista scientifico. Naturalmente non offre una soluzione a tutto, ma vuole essere uno strumento in più per affrontare certi ostacoli. Vorrei anche aiutare gli allenatori a capire quanto sia importante lavorare sull’aspetto mentale. Durante una partita, infatti, un portiere ha molto tempo per pensare, a differenza di un calciatore che è impegnato a correre. Quando allenavo i portieri della Nazionale svizzera di futsal, avevo due portieri di livello tecnico e fisico praticamente identico. La vera differenza tra loro era il modo in cui affrontavano l’errore. Quello che poi è diventato titolare riusciva a interpretarlo come un’opportunità di crescita e miglioramento. L’altro, invece, tendeva a distruggersi mentalmente, alimentando un dialogo interiore negativo che finiva per compromettere anche la sua prestazione. È un esempio concreto di quanto l’aspetto mentale possa fare la differenza, anche tra due atleti con capacità molto simili. La soddisfazione più grande, però, sarà sapere che qualcuno è riuscito a trarre beneficio da questo libro».
Perché fare il portiere?
«Il portiere deve non vedere l’ora che gli tirino in porta, non il contrario. È questa la mentalità che vorrei trasmettere a chi legge il mio libro. Quando giocavo a futsal, aspettavo soltanto che arrivasse un tiro verso la mia porta. Se invece si affronta ogni conclusione con timore, la partita per un portiere comincia già in salita. Ricordo un episodio che oggi fa ridere, ma che mi è capitato davvero: dopo un paio di gol subiti, dicevo a un portiere dalla panchina “Fa niente”. Lui, però, interpretava quelle parole come un rimprovero, pensando che gli stessi dicendo che non stava facendo niente. A un certo punto mi ha persino detto che era stufo di sentirselo ripetere. Questo dimostra quanto peso abbia ogni singola parola».
Il libro è disponibile sul sito RC Concept e su Amazon.