Quali sono i primi riscontri che hai ricevuto?

«I riscontri sono molto positivi e ho già venduto diverse copie. Una soddisfazione particolare è arrivata da un neurologo di Bellinzona che, dopo aver letto il libro, mi ha scritto per complimentarsi, apprezzando soprattutto la semplicità con cui vengono spiegati concetti complessi e confermando la validità dei contenuti anche dal punto di vista scientifico. Naturalmente non offre una soluzione a tutto, ma vuole essere uno strumento in più per affrontare certi ostacoli. Vorrei anche aiutare gli allenatori a capire quanto sia importante lavorare sull’aspetto mentale. Durante una partita, infatti, un portiere ha molto tempo per pensare, a differenza di un calciatore che è impegnato a correre. Quando allenavo i portieri della Nazionale svizzera di futsal, avevo due portieri di livello tecnico e fisico praticamente identico. La vera differenza tra loro era il modo in cui affrontavano l’errore. Quello che poi è diventato titolare riusciva a interpretarlo come un’opportunità di crescita e miglioramento. L’altro, invece, tendeva a distruggersi mentalmente, alimentando un dialogo interiore negativo che finiva per compromettere anche la sua prestazione. È un esempio concreto di quanto l’aspetto mentale possa fare la differenza, anche tra due atleti con capacità molto simili. La soddisfazione più grande, però, sarà sapere che qualcuno è riuscito a trarre beneficio da questo libro».

Perché fare il portiere?

«Il portiere deve non vedere l’ora che gli tirino in porta, non il contrario. È questa la mentalità che vorrei trasmettere a chi legge il mio libro. Quando giocavo a futsal, aspettavo soltanto che arrivasse un tiro verso la mia porta. Se invece si affronta ogni conclusione con timore, la partita per un portiere comincia già in salita. Ricordo un episodio che oggi fa ridere, ma che mi è capitato davvero: dopo un paio di gol subiti, dicevo a un portiere dalla panchina “Fa niente”. Lui, però, interpretava quelle parole come un rimprovero, pensando che gli stessi dicendo che non stava facendo niente. A un certo punto mi ha persino detto che era stufo di sentirselo ripetere. Questo dimostra quanto peso abbia ogni singola parola».