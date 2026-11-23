Ordine e testa, l'Ambrì non si sente secondo a nessuno
Settimana dopo settimana i biancoblù stanno costruendo la loro serenità
Gol presi alla prima occasione ma anche la capacità di reagire.
Settimana dopo settimana i biancoblù stanno costruendo la loro serenità
Gol presi alla prima occasione ma anche la capacità di reagire.
AMBRÌ - La vittoria sullo Zugo, la settima consecutiva centrata alla Gottardo Arena, l’ottava in dodici partite disputate in casa, ha regalato all’Ambrì e ai suoi tifosi solo sensazioni positive. Non solo per i due punti conquistati, che hanno permesso di agganciare proprio i Tori al terzo posto della classifica, quanto piuttosto per il livello di gioco raggiunto e la forza mentale dimostrata.
Per la terza volta nelle ultime quattro uscite i biancoblù sono riusciti nell’impresa di incassare un gol alla prima occasione concessa ai rivali. Era successo a Davos (rete di Corvi in powerplay) e anche a Langnau (guizzo di Mäenalanen). Sabato è stato Kovar a far sospirare i sopracenerini che però, a differenza dalle precedenti occasioni, da quell’inciampo sono ripartiti. Non si sono persi d’animo e già a metà primo tempo hanno rimesso il match in equilibrio, giocando poi alla pari con un avversario attrezzato e ambizioso. Hanno superato altre difficoltà (il nuovo svantaggio, la lunga penalità di Joly, il pari in extremis di Tatar…) per poi chiudere i conti all’overtime.
E in quanto a forza mentale, più volte in questa stagione i biancoblù hanno dimostrato di averne a tonnellate. Già solo a Langnau, venerdì, per citare un episodio recentissimo, avrebbero potuto mollare il colpo dopo il 40’, quando erano sotto 5-1, per cominciare a pensare alla partita del giorno seguente. Invece hanno disputato un terzo terzo tutto cuore nel quale hanno quasi completato la rimonta.
Oltre all’ordine portato sul ghiaccio, coach Tapola ha inciso moltissimo anche sotto questo aspetto. Indicazioni precise, trattamento uguale per tutti (vedasi la questione-Pestoni a inizio anno) e tanta chiarezza hanno infatti riempito lo spogliatoio di serenità e convinzione e, fino a questo momento, hanno permesso ai giocatori di esprimersi al massimo. Da qui il ritrovato entusiasmo e dei numeri che a guardarli ripensando alle sensazioni provate in estate sembrano (per i tifosi) troppo belli per essere veri.
L’Ambrì, invece, sta confermando partita dopo partita, settimana dopo settimana, di meritare ampiamente la posizione occupata. Di avere probabilmente meno qualità di molte avversarie ma di non sentirsi secondo a nessuna di esse. Ed è questo, la testa, che spesso fa la differenza. I biancoblù hanno disputato poco più di un terzo delle partite in programma, quindi è davvero prestissimo fare previsioni; la sensazione è però che, per una volta, non dovranno trascorrere l’inverno e la primissima parte della primavera preoccupandosi dell’avversario da affrontare nei playout.