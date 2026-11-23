E in quanto a forza mentale, più volte in questa stagione i biancoblù hanno dimostrato di averne a tonnellate. Già solo a Langnau, venerdì, per citare un episodio recentissimo, avrebbero potuto mollare il colpo dopo il 40’, quando erano sotto 5-1, per cominciare a pensare alla partita del giorno seguente. Invece hanno disputato un terzo terzo tutto cuore nel quale hanno quasi completato la rimonta.

Oltre all’ordine portato sul ghiaccio, coach Tapola ha inciso moltissimo anche sotto questo aspetto. Indicazioni precise, trattamento uguale per tutti (vedasi la questione-Pestoni a inizio anno) e tanta chiarezza hanno infatti riempito lo spogliatoio di serenità e convinzione e, fino a questo momento, hanno permesso ai giocatori di esprimersi al massimo. Da qui il ritrovato entusiasmo e dei numeri che a guardarli ripensando alle sensazioni provate in estate sembrano (per i tifosi) troppo belli per essere veri.