Il Losanna ride con Carrick e Fora
Importante successo dei vodesi a Ginevra
Rapperswil avanti contro il Langnau.
Importante successo dei vodesi a Ginevra
Rapperswil avanti contro il Langnau.
RAPPERSWIL - Un successo pesante quanto sofferto, nella domenica di National League, lo ha trovato il Losanna il quale, di scena a Ginevra, si è imposto 4-3 all’overtime. In un match spigoloso i granata padroni di casa sono riusciti a volare fino al 3-0 in 25’ con Hedlund, Bozon e Puljujärvi. I Leoni vodesi hanno però reagito e, grazie alla doppietta di Carrick e al gol di Czarnik, sono risaliti fino al pari. Il punto che ha deciso la sfida lo ha siglato Fora al 63’.
Nell’altra sfida della giornata il Rapperswil ha fatto a fette la resistenza del Langnau e, con i tre punti intascati, ha lasciato l’ultimo posto della classifica a Bienne e Kloten. Avanti con Herzog ma ripresi da Dahlen, i sangallesi sono scappati tra la fine del secondo e l’inizio del terzo terzo con Larsson, Rask e Ustinkov. Ancora di Dahlen e poi di Lammer le reti che hanno stampato il 5-2 finale.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|22
|55
|20
|2
|90
|48
|42
|2
|Berna
|22
|42
|14
|8
|72
|61
|11
|3
|Zugo
|18
|38
|12
|6
|67
|39
|28
|4
|Ambrì
|22
|38
|13
|9
|70
|66
|4
|5
|Ginevra
|23
|36
|12
|11
|60
|74
|-14
|6
|Langnau
|23
|35
|11
|12
|80
|69
|11
|7
|Ajoie
|23
|33
|12
|11
|69
|73
|-4
|8
|Friborgo
|22
|31
|10
|12
|66
|54
|12
|9
|Lugano
|23
|29
|9
|14
|67
|73
|-6
|10
|Lausanne HC
|23
|28
|10
|13
|65
|81
|-16
|11
|Davos
|22
|27
|9
|13
|54
|65
|-11
|12
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|23
|25
|8
|15
|60
|79
|-19
|13
|Bienne
|21
|24
|7
|14
|67
|78
|-11
|14
|EHC Kloten
|23
|24
|8
|15
|56
|83
|-27