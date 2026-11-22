RAPPERSWIL - Un successo pesante quanto sofferto, nella domenica di National League, lo ha trovato il Losanna il quale, di scena a Ginevra, si è imposto 4-3 all’overtime. In un match spigoloso i granata padroni di casa sono riusciti a volare fino al 3-0 in 25’ con Hedlund, Bozon e Puljujärvi. I Leoni vodesi hanno però reagito e, grazie alla doppietta di Carrick e al gol di Czarnik, sono risaliti fino al pari. Il punto che ha deciso la sfida lo ha siglato Fora al 63’.