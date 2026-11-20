No, loro non scioperano. Mai
Ecco dove saranno i radar sulle strade ticinesi la prossima settimana, dal 23 al 29 novembre.
BELLINZONA - È venerdì. E come ormai d'abitudine, puntualmente alle 17, la Polizia cantonale rende noto dove saranno effettuati i controlli della velocità della prossima settimana. Ecco quindi dove saranno piazzati i radar sulle strade ticinesi tra il 23 e il 29 novembre.
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
- Lumino
Polizie comunali
- Bellinzona
- Castione
- Claro
- Cadenazzo
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
- Magadino
Polizie comunali
- Riazzino
- Gerra Gambarogno
- Tenero
- Losone
- Gordola
- Locarno
Distretto di Lugano
Polizie comunali
- Biogno
- Canobbio
- Caslano
- Ponte Tresa
- Brusino Arsizio
- Tesserete
- Comano
- Vaglio
- Cadempino
- Bedano
- Mezzovico
- Lugano
- Viganello
- Gandria
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
- Pedrinate
- Morbio Inferiore
- Balerna
- Novazzano
- Seseglio
Nell'elenco settimanale sono inoltre indicati anche 4 rilevamenti della velocità semi-stazionari a Bellinzona, Brissago, Viganello e Vacallo. Come di consueto, lo ricordiamo, sono esclusi dall'elenco i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, così come quelli effettuati sulla rete autostradale.