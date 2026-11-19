È un Winterland da paura, mai visto prima: il video
Parte una nuova edizione della rassegna natalizia. La più "instagrammabile" di sempre. Il nostro racconto della serata d'apertura.
LOCARNO - Sette settimane di festa. Da oggi, giovedì 19 novembre, fino al prossimo 6 gennaio Winterland avvolge e unisce Locarno e Ascona. La cerimonia di inaugurazione di Piazza Grande è stata seguita anche da Ticinonline che ha raccolto in video impressioni e sensazioni.
A misura di social
«Questa sarà l'edizione più "instagrammabile" di sempre – sostiene Martina, una giovane che si occupa dei social della manifestazione –. Ci saranno un sacco di attrazioni bellissime fa fotografare. Qui a Locarno, ma anche ad Ascona dove domani si inaugura l'attesissima pista di ghiaccio lunga ben 700 metri, con un trenino turistico a collegare le due località».
I giochi di colori, la fiaba "La melodia della luce" proiettata su Palazzo Marcacci, ovviamente la pista di ghiaccio presa d'assalto praticamente subito dopo il primo brindisi.
Poi le giostre. E la gastronomia, in tutte le salse. Sullo sfondo, un calendario di eventi da paura.
Novità scaglionate
«Desideriamo scaglionare le novità – dice Michael Lämmler, una delle menti di Winterland –. Questa sera apriamo. E poi piano piano arriveranno un sacco di altre cose. Dalla casa di Babbo Natale all'avvento del camion della Coca Cola. Vogliamo creare attesa, suspense».
Si torna bambini
In Piazza Grande incontriamo persone di ogni genere.
C'è un signore un po' in là con gli anni che, nostalgico, fuma la pipa. E ci confida. «Natale mi fa tornare bambino».
Una ragazza afferma senza mezzi termini: «Per me quello natalizio è il periodo più bello dell'anno». «Per noi invece equivale a mangiare e bere in allegria», aggiungono altre due ragazze al bancone.
Intanto c'è chi brinda e promette di ritrovarsi in Piazza Grande il più possibile nelle prossime settimane. «Io abito qui dietro. Sarò praticamente sempre qui», precisa una giovane donna.
Meneguzzi emozionato
Incrociamo gli occhi del cantante Paolo Meneguzzi. Emozionati. «Perché per me Winterland è casa». È il cantautore ticinese, che celebra il trentennale di carriera, l'ospite speciale di questa prima serata. «Conosco questi posti. Esibirmi qui è magico», sospira.
Gli chiediamo qual è il segreto della sua eterna giovinezza. Lui scoppia a ridere. Perché sì, questa è una serata di sorrisi. Di abbracci. Di pacche sulle spalle. E contraddistinta da una sana allegria.