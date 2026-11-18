La rottura sarebbe diventata definitiva a settembre, quando il ragazzo è stato escluso dalla lista per la sfida di Champions League contro il Sabah. Da quel momento, Gabriel avrebbe chiesto di interrompere il rapporto con l'Academy, smettendo di presentarsi agli allenamenti. Lo United ha tentato di trattenerlo offrendogli una sorta di borsa di studio, con la prospettiva di un ingresso graduale in prima squadra. Un'offerta che non è bastata a convincere il giovane e la sua famiglia, decisi a cercare nuove opportunità altrove.

A spuntarla è stato il Real Madrid, pronto ad accoglierlo nel Castilla, la seconda squadra che milita nella terza divisione spagnola. Grazie alle origini cipriote della madre, Gabriel può inoltre contare su un passaporto comunitario, che facilita il trasferimento in Spagna. Secondo il Daily Mail, la famiglia ritiene che lo United abbia ormai perso terreno rispetto alle altre grandi potenze europee e vede in Madrid l'ambiente ideale per la crescita del ragazzo.