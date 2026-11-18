Il "15enne più forte al mondo" saluta Manchester
JJ Gabriel, il baby fenomeno classe 2010, lascia lo United dopo mesi di tensioni: ad attenderlo c'è il Real Madrid, che lo inserirà nel Castilla.
MANCHESTER - Un video d'addio, le immagini dei suoi gol e delle giocate migliori, poi una firma in calce: JJ Gabriel. È così che il giovane talento ha salutato il Manchester United, il club che lo ha accolto a soli 10 anni e nel quale è cresciuto calcisticamente. Un ragazzo che molti hanno già definito il "15enne più forte del mondo". «Anche se inizio un nuovo capitolo, questo club sarà sempre nel mio cuore», ha detto JJ. Parole di ringraziamento che nascondono però una separazione tutt'altro che serena.
Il classe 2010 è infatti ormai destinato al Real Madrid. Un addio che arriva dopo mesi di tensioni con i Red Devils, ai quali chiedeva maggiori opportunità in prima squadra. Considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile, Gabriel aveva già esordito nell'Under 18 a soli 14 anni e sperava di fare presto il salto tra i grandi. Lo United, però, ha preferito procedere con cautela, senza concedergli lo spazio che desiderava.
La rottura sarebbe diventata definitiva a settembre, quando il ragazzo è stato escluso dalla lista per la sfida di Champions League contro il Sabah. Da quel momento, Gabriel avrebbe chiesto di interrompere il rapporto con l'Academy, smettendo di presentarsi agli allenamenti. Lo United ha tentato di trattenerlo offrendogli una sorta di borsa di studio, con la prospettiva di un ingresso graduale in prima squadra. Un'offerta che non è bastata a convincere il giovane e la sua famiglia, decisi a cercare nuove opportunità altrove.
A spuntarla è stato il Real Madrid, pronto ad accoglierlo nel Castilla, la seconda squadra che milita nella terza divisione spagnola. Grazie alle origini cipriote della madre, Gabriel può inoltre contare su un passaporto comunitario, che facilita il trasferimento in Spagna. Secondo il Daily Mail, la famiglia ritiene che lo United abbia ormai perso terreno rispetto alle altre grandi potenze europee e vede in Madrid l'ambiente ideale per la crescita del ragazzo.
Ai Red Devils dovrebbe andare un indennizzo di appena 350'000 sterline. Una cifra modesta per un giocatore che ha attirato enormi attenzioni fin da bambino. Resta da capire se il Real abbia appena messo le mani su un talento generazionale o se, a soli 16 anni, le aspettative attorno a JJ Gabriel siano già diventate troppo ingombranti.
🚨👋🏼 JJ Gabriel: “Goodbye and thank you, Man United”. https://t.co/5uXeBLHIcX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026