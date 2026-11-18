Tiger Woods torna a 50 anni: il rientro dopo infortuni, arresto e cinque anni senza patente
Dopo oltre due anni lontano dal circuito, il campione americano sarà in gara all'Hero World Challenge. L'ultima vittoria risale al 2019.
NASSAU - Tiger Woods si prepara a tornare in campo. A 50 anni e dopo oltre due anni lontano dal circuito professionistico, il fuoriclasse americano farà il suo rientro all'inizio di dicembre. L'annuncio è arrivato martedì dagli organizzatori dell'Hero World Challenge, torneo in programma alle Bahamas dal 3 al 6 dicembre.
Vincitore di 15 Major in carriera, Woods figura infatti tra i partecipanti alla competizione, valida per il PGA Tour. Per lui sarà la prima apparizione sul principale circuito professionistico dal luglio 2024.
Il ritorno arriva dopo un periodo particolarmente complicato, tra problemi fisici e vicende giudiziarie. Lo scorso settembre il campione si è dichiarato colpevole di guida pericolosa in relazione all'incidente stradale avvenuto a marzo in Florida. La vicenda si è conclusa con la sospensione della patente per cinque anni.
Negli ultimi anni Woods ha dovuto fare i conti anche con numerosi interventi chirurgici alla schiena e alle gambe, già gravemente lesionate nell'incidente automobilistico del 2021 in California. Dopo il sinistro dello scorso marzo, era stato inoltre trovato in possesso di due compresse contenenti idrocodone, un potente antidolorifico oppioide. Aveva rifiutato di sottoporsi a un esame delle urine ed era stato arrestato, prima di essere rilasciato su cauzione.
Sul campo, l'ultima vittoria del fuoriclasse californiano risale al 2019, allo Zozo Championship in Giappone. Ora, a 50 anni, si prepara a rimettersi alla prova: il ritorno alle Bahamas rappresenta un nuovo capitolo di una carriera straordinaria, ma segnata negli ultimi anni da ostacoli sempre più difficili da superare.