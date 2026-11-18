Negli ultimi anni Woods ha dovuto fare i conti anche con numerosi interventi chirurgici alla schiena e alle gambe, già gravemente lesionate nell'incidente automobilistico del 2021 in California. Dopo il sinistro dello scorso marzo, era stato inoltre trovato in possesso di due compresse contenenti idrocodone, un potente antidolorifico oppioide. Aveva rifiutato di sottoporsi a un esame delle urine ed era stato arrestato, prima di essere rilasciato su cauzione.

Sul campo, l'ultima vittoria del fuoriclasse californiano risale al 2019, allo Zozo Championship in Giappone. Ora, a 50 anni, si prepara a rimettersi alla prova: il ritorno alle Bahamas rappresenta un nuovo capitolo di una carriera straordinaria, ma segnata negli ultimi anni da ostacoli sempre più difficili da superare.