Olivia, bloccata da 17 mesi in India (e forse per i prossimi anni)
La donna non può lasciare il Paese da oltre un anno perché sotto indagine. Il DFAE fa appello alla responsabilità individuale.
La donna non può lasciare il Paese da oltre un anno perché sotto indagine. Il DFAE fa appello alla responsabilità individuale.
ZURIGO - «Quello che mi manca di più è il silenzio», racconta Olivia Neumann. Nel Gujarat, nel nord-ovest dell'India, il rumore è incessante: cani che abbaiano, mucche che muggiscono, venditori ambulanti che gridano. Ma il frastuono peggiore è quello dei suoi pensieri: «Mi chiedo continuamente quando e come riuscirò ad andarmene».
La 31enne zurighese vive dall'agosto 2025 nell'appartamento di un conoscente. A volte trascorre otto giorni senza uscire. Legge, medita e telefona alla famiglia. Non ha amici e, soprattutto, non sa quando potrà tornare in Svizzera.
Il 23 aprile 2025 Olivia è stata arrestata mentre cercava di lasciare l'India. Secondo il verbale d'arresto, consultato da 20 Minuten, è sospettata di aver violato la legge indiana sugli stupefacenti. Rilasciata su cauzione pochi giorni dopo, non può lasciare il Paese senza l'autorizzazione del tribunale. Nel frattempo il suo visto è scaduto e le autorità indiane ne hanno sospeso il rinnovo fino alla conclusione del procedimento penale.
«Mi hanno abbandonata»
Una situazione che Olivia definisce senza via d'uscita. «Senza visto si è spacciati in India», spiega. Non può registrarsi in albergo, affittare un Airbnb o acquistare una SIM. E accusa le autorità svizzere di averla abbandonata: «Mi aspettavo che almeno provassero ad aiutarmi. Perché non fanno da mediatori? Mi lasciano completamente sola». Finora, sostiene, non ha ricevuto nemmeno una visita consolare.
Anche la sorella Natalie, residente a Zurigo, è esasperata: «Senza i suoi contatti privati sarebbe finita per strada. Non voglio nemmeno immaginare cosa avrebbe potuto succederle». Il suo appello è semplice: «Riportatemi mia sorella. Ci manca terribilmente».
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) conferma di conoscere il caso. Il Consolato generale svizzero a Mumbai è in contatto con le autorità competenti e assiste Olivia «nell'ambito della protezione consolare». Non può tuttavia intervenire nel procedimento giudiziario: «La Svizzera rispetta la sovranità e l'ordinamento giuridico del Paese interessato».
Per l'avvocata di Olivia, Yasmeen Wankhede, si tratta di «un blocco procedurale con conseguenze brutali». E le prospettive non sono incoraggianti: «La giustizia indiana è lenta. Possono volerci otto o dieci anni prima che le indagini siano concluse».
Dal viaggio intorno al mondo all'arresto
La vicenda comincia con un viaggio. Dopo dieci anni nel settore bancario a Zurigo e una laurea in Banking and Finance, Olivia decide di cambiare vita. Parte per la Thailandia, dove fonda una piccola azienda di moda con una collega. Nel giugno 2024 arriva a Mumbai. «Mi sono detta: India, perché no?».
All'inizio è affascinata dal Paese. Impara l'hindi, stringe amicizie e visita mercati tessili e fabbriche per la sua attività. Nell'aprile 2025 decide però di tornare in Svizzera.
Il 22 aprile, all'aeroporto di Mumbai, tutto cambia. Al controllo dei documenti viene informata che a Goa è aperta un'indagine a suo carico. Le impediscono di imbarcarsi e le ritirano il cellulare. Riesce appena ad avvertire la madre che non arriverà a Zurigo. Il mattino seguente viene arrestata.
Trascorre la notte in una stanza della polizia aeroportuale, su una coperta sottile, in un caldo soffocante. Racconta di aver assistito anche a violenze contro altri fermati. «Li hanno picchiati così forte che mi si è fermato il cuore. Lì ho capito che le cose funzionano molto diversamente dalla Svizzera».
I dettagli delle accuse non vengono resi pubblici su consiglio della sua avvocata. Olivia sostiene tuttavia che tutto nasca da una telefonata. Un amico indiano le avrebbe chiesto di prestargli il cellulare per chiamare un presunto impiegato delle poste. Durante la conversazione, in vivavoce, l'amico le avrebbe suggerito di rispondere affermativamente ad alcune domande su un pacco.
«Mi fidavo di lui al cento per cento», racconta. Sostiene di non sapere nulla dell'eventuale contenuto illecito della conversazione: «Il mio amico ha approfittato della mia buona fede. Sono accusata ingiustamente». La telefonata compare anche in un documento degli inquirenti del 23 aprile 2025, secondo cui una donna «che sembrava straniera» avrebbe contattato le poste dal numero in questione.
Durante gli interrogatori Olivia è convinta di poter chiarire tutto. «Non avevo fatto nulla di illegale e potevo parlare apertamente. Per questo non ho nemmeno chiesto un avvocato». A Goa indica agli investigatori il conoscente che ritiene responsabile della vicenda.
Anche l'uomo viene interrogato. Quando i due si incontrano nuovamente, lui la rassicura: avrebbe ammesso le proprie responsabilità e, comunque, le autorità svizzere l'avrebbero presto aiutata. Un atteggiamento che Olivia ricorda con amarezza.
La cauzione e il carcere
Il 25 aprile 2025 il tribunale di Canacona, nel sud di Goa, concede a Olivia la libertà su cauzione. Ma le condizioni sono severe: deve restare a disposizione degli inquirenti, presentarsi in tribunale quando richiesto e non lasciare l'India senza autorizzazione.
In attesa che vengano espletate le formalità, viene trasferita in carcere. «È stato uno shock. Pensavo di essere finalmente libera».
All'ingresso riceve due coperte, un telo, stoviglie di metallo e una saponetta. Dorme per terra in una cella con altre quattro donne. Una detenuta russa le racconta di trovarsi lì perché il suo visto è scaduto da cinque anni. «A quel punto ho capito che avevo anche un secondo problema».
Dopo sette giorni viene liberata. Ma la libertà si ferma ai confini indiani.
Intrappolata senza visto
Il visto di Olivia è scaduto il 28 aprile 2025. Il 6 maggio presenta una richiesta di proroga, ma l'ufficio immigrazione la sospende a causa dell'indagine ancora aperta. La zurighese si ritrova così obbligata a rimanere in India, senza però poter regolarizzare il soggiorno.
Nei primi mesi vive nel timore di essere fermata nuovamente. Il suo avvocato le consiglia di vestirsi in modo tradizionale per non attirare l'attenzione.
Gli appelli alle autorità svizzere
La famiglia cerca intanto sostegno in Svizzera. Il 2 novembre 2025 la madre scrive al DFAE, denunciando una situazione «estremamente frustrante e pesante». Chiede che Berna tenti almeno di esercitare pressioni sulle autorità indiane.
Anche Olivia si rivolge ripetutamente al consolato. In una risposta del 19 novembre 2025, il viceconsole richiama il principio della responsabilità individuale previsto dalla legge sugli svizzeri all'estero: chi si trova in difficoltà deve innanzitutto utilizzare le possibilità di assistenza disponibili sul posto. «Non esiste alcun diritto legale all'assistenza della Confederazione».
Nel giugno 2026 Olivia comunica che il suo caso è ancora fermo. La risposta del viceconsole è laconica: «Speriamo che trovi presto una soluzione al suo problema di visto».
Una vita sospesa
Nel Gujarat, Olivia cerca di resistere. Il caldo, la polvere e il rumore rendono pesanti le giornate. Le mancano la famiglia, gli amici e le piccole abitudini svizzere: «Una treccia al burro, salmone affumicato, formaggio, cioccolato».
Esce raramente. Teme il giudizio degli altri e fatica a stringere nuove amicizie. «Cosa dovrei dire alle persone che incontro?». Il suo entusiasmo iniziale per l'India ha lasciato spazio alla frustrazione.
Il procedimento penale non è ancora concluso e i risparmi si stanno esaurendo. «Dopo 17 mesi non si vede la fine di questo incubo», racconta.
Qualcuno le ha persino proposto di fuggire clandestinamente attraverso il Nepal, affidandosi a trafficanti. Ma Olivia esclude questa possibilità: «Non ho fatto nulla di criminale e non lo farò nemmeno in futuro». Vuole soltanto tornare a casa, legalmente.