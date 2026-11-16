Olivia, bloccata da 17 mesi in India (e forse per i prossimi anni)

Il 23 aprile 2025 Olivia è stata arrestata mentre cercava di lasciare l'India. Secondo il verbale d'arresto, consultato da 20 Minuten, è sospettata di aver violato la legge indiana sugli stupefacenti. Rilasciata su cauzione pochi giorni dopo, non può lasciare il Paese senza l'autorizzazione del tribunale. Nel frattempo il suo visto è scaduto e le autorità indiane ne hanno sospeso il rinnovo fino alla conclusione del procedimento penale.

«Mi hanno abbandonata»

Una situazione che Olivia definisce senza via d'uscita. «Senza visto si è spacciati in India», spiega. Non può registrarsi in albergo, affittare un Airbnb o acquistare una SIM. E accusa le autorità svizzere di averla abbandonata: «Mi aspettavo che almeno provassero ad aiutarmi. Perché non fanno da mediatori? Mi lasciano completamente sola». Finora, sostiene, non ha ricevuto nemmeno una visita consolare.