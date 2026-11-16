Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Olivia, bloccata da 17 mesi in India (e forse per i prossimi anni)

La donna non può lasciare il Paese da oltre un anno perché sotto indagine. Il DFAE fa appello alla responsabilità individuale.
Olivia, bloccata da 17 mesi in India (e forse per i prossimi anni)
zVg
Olivia Neumann ha lavorato dieci anni nel settore finanziario zurighese. Poi ha avuto voglia di scoprire il mondo. Ma una telefonata ha cambiato tutta la sua vita.
di 20min.ch | Désirée Pomper
+14
Olivia, bloccata da 17 mesi in India (e forse per i prossimi anni)
La donna non può lasciare il Paese da oltre un anno perché sotto indagine. Il DFAE fa appello alla responsabilità individuale.

ZURIGO - «Quello che mi manca di più è il silenzio», racconta Olivia Neumann. Nel Gujarat, nel nord-ovest dell'India, il rumore è incessante: cani che abbaiano, mucche che muggiscono, venditori ambulanti che gridano. Ma il frastuono peggiore è quello dei suoi pensieri: «Mi chiedo continuamente quando e come riuscirò ad andarmene».

La 31enne zurighese vive dall'agosto 2025 nell'appartamento di un conoscente. A volte trascorre otto giorni senza uscire. Legge, medita e telefona alla famiglia. Non ha amici e, soprattutto, non sa quando potrà tornare in Svizzera.

Il 23 aprile 2025 Olivia è stata arrestata mentre cercava di lasciare l'India. Secondo il verbale d'arresto, consultato da 20 Minuten, è sospettata di aver violato la legge indiana sugli stupefacenti. Rilasciata su cauzione pochi giorni dopo, non può lasciare il Paese senza l'autorizzazione del tribunale. Nel frattempo il suo visto è scaduto e le autorità indiane ne hanno sospeso il rinnovo fino alla conclusione del procedimento penale.

«Mi hanno abbandonata»
Una situazione che Olivia definisce senza via d'uscita. «Senza visto si è spacciati in India», spiega. Non può registrarsi in albergo, affittare un Airbnb o acquistare una SIM. E accusa le autorità svizzere di averla abbandonata: «Mi aspettavo che almeno provassero ad aiutarmi. Perché non fanno da mediatori? Mi lasciano completamente sola». Finora, sostiene, non ha ricevuto nemmeno una visita consolare.

Anche la sorella Natalie, residente a Zurigo, è esasperata: «Senza i suoi contatti privati sarebbe finita per strada. Non voglio nemmeno immaginare cosa avrebbe potuto succederle». Il suo appello è semplice: «Riportatemi mia sorella. Ci manca terribilmente».

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) conferma di conoscere il caso. Il Consolato generale svizzero a Mumbai è in contatto con le autorità competenti e assiste Olivia «nell'ambito della protezione consolare». Non può tuttavia intervenire nel procedimento giudiziario: «La Svizzera rispetta la sovranità e l'ordinamento giuridico del Paese interessato».

Per l'avvocata di Olivia, Yasmeen Wankhede, si tratta di «un blocco procedurale con conseguenze brutali». E le prospettive non sono incoraggianti: «La giustizia indiana è lenta. Possono volerci otto o dieci anni prima che le indagini siano concluse».

Dal viaggio intorno al mondo all'arresto
La vicenda comincia con un viaggio. Dopo dieci anni nel settore bancario a Zurigo e una laurea in Banking and Finance, Olivia decide di cambiare vita. Parte per la Thailandia, dove fonda una piccola azienda di moda con una collega. Nel giugno 2024 arriva a Mumbai. «Mi sono detta: India, perché no?».

All'inizio è affascinata dal Paese. Impara l'hindi, stringe amicizie e visita mercati tessili e fabbriche per la sua attività. Nell'aprile 2025 decide però di tornare in Svizzera.

Il 22 aprile, all'aeroporto di Mumbai, tutto cambia. Al controllo dei documenti viene informata che a Goa è aperta un'indagine a suo carico. Le impediscono di imbarcarsi e le ritirano il cellulare. Riesce appena ad avvertire la madre che non arriverà a Zurigo. Il mattino seguente viene arrestata.

Trascorre la notte in una stanza della polizia aeroportuale, su una coperta sottile, in un caldo soffocante. Racconta di aver assistito anche a violenze contro altri fermati. «Li hanno picchiati così forte che mi si è fermato il cuore. Lì ho capito che le cose funzionano molto diversamente dalla Svizzera».

I dettagli delle accuse non vengono resi pubblici su consiglio della sua avvocata. Olivia sostiene tuttavia che tutto nasca da una telefonata. Un amico indiano le avrebbe chiesto di prestargli il cellulare per chiamare un presunto impiegato delle poste. Durante la conversazione, in vivavoce, l'amico le avrebbe suggerito di rispondere affermativamente ad alcune domande su un pacco.

«Mi fidavo di lui al cento per cento», racconta. Sostiene di non sapere nulla dell'eventuale contenuto illecito della conversazione: «Il mio amico ha approfittato della mia buona fede. Sono accusata ingiustamente». La telefonata compare anche in un documento degli inquirenti del 23 aprile 2025, secondo cui una donna «che sembrava straniera» avrebbe contattato le poste dal numero in questione.

Durante gli interrogatori Olivia è convinta di poter chiarire tutto. «Non avevo fatto nulla di illegale e potevo parlare apertamente. Per questo non ho nemmeno chiesto un avvocato». A Goa indica agli investigatori il conoscente che ritiene responsabile della vicenda.

Anche l'uomo viene interrogato. Quando i due si incontrano nuovamente, lui la rassicura: avrebbe ammesso le proprie responsabilità e, comunque, le autorità svizzere l'avrebbero presto aiutata. Un atteggiamento che Olivia ricorda con amarezza.

La cauzione e il carcere
Il 25 aprile 2025 il tribunale di Canacona, nel sud di Goa, concede a Olivia la libertà su cauzione. Ma le condizioni sono severe: deve restare a disposizione degli inquirenti, presentarsi in tribunale quando richiesto e non lasciare l'India senza autorizzazione.

In attesa che vengano espletate le formalità, viene trasferita in carcere. «È stato uno shock. Pensavo di essere finalmente libera».

All'ingresso riceve due coperte, un telo, stoviglie di metallo e una saponetta. Dorme per terra in una cella con altre quattro donne. Una detenuta russa le racconta di trovarsi lì perché il suo visto è scaduto da cinque anni. «A quel punto ho capito che avevo anche un secondo problema».

Dopo sette giorni viene liberata. Ma la libertà si ferma ai confini indiani.

Intrappolata senza visto
Il visto di Olivia è scaduto il 28 aprile 2025. Il 6 maggio presenta una richiesta di proroga, ma l'ufficio immigrazione la sospende a causa dell'indagine ancora aperta. La zurighese si ritrova così obbligata a rimanere in India, senza però poter regolarizzare il soggiorno.

Nei primi mesi vive nel timore di essere fermata nuovamente. Il suo avvocato le consiglia di vestirsi in modo tradizionale per non attirare l'attenzione.

Gli appelli alle autorità svizzere
La famiglia cerca intanto sostegno in Svizzera. Il 2 novembre 2025 la madre scrive al DFAE, denunciando una situazione «estremamente frustrante e pesante». Chiede che Berna tenti almeno di esercitare pressioni sulle autorità indiane.

Anche Olivia si rivolge ripetutamente al consolato. In una risposta del 19 novembre 2025, il viceconsole richiama il principio della responsabilità individuale previsto dalla legge sugli svizzeri all'estero: chi si trova in difficoltà deve innanzitutto utilizzare le possibilità di assistenza disponibili sul posto. «Non esiste alcun diritto legale all'assistenza della Confederazione».

Nel giugno 2026 Olivia comunica che il suo caso è ancora fermo. La risposta del viceconsole è laconica: «Speriamo che trovi presto una soluzione al suo problema di visto».

Una vita sospesa
Nel Gujarat, Olivia cerca di resistere. Il caldo, la polvere e il rumore rendono pesanti le giornate. Le mancano la famiglia, gli amici e le piccole abitudini svizzere: «Una treccia al burro, salmone affumicato, formaggio, cioccolato».

Esce raramente. Teme il giudizio degli altri e fatica a stringere nuove amicizie. «Cosa dovrei dire alle persone che incontro?». Il suo entusiasmo iniziale per l'India ha lasciato spazio alla frustrazione.

Il procedimento penale non è ancora concluso e i risparmi si stanno esaurendo. «Dopo 17 mesi non si vede la fine di questo incubo», racconta.

Qualcuno le ha persino proposto di fuggire clandestinamente attraverso il Nepal, affidandosi a trafficanti. Ma Olivia esclude questa possibilità: «Non ho fatto nulla di criminale e non lo farò nemmeno in futuro». Vuole soltanto tornare a casa, legalmente.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arrestodiritti umanifamigliagiustiziaindiaprocessoprotezione consolareSvizzeraviaggiovisto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
LIVE
CALCIO
2 gior
7
27

Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
74

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici
LIVE
LUGANO
1 gior
96

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
42

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
2 gior
50
112

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14
62

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com

Una domenica da lupi
LIVE
CANTONE
23 ore

Una domenica da lupi

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
2 gior
10
78

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

«Lo hanno impiccato quando avevo solamente due giorni»
LIVE
CANTONE
11 ore
21

«Lo hanno impiccato quando avevo solamente due giorni»

Nel 2027 è meglio non andare in vacanza qui
LIVE
MONDO
11 ore
8

Nel 2027 è meglio non andare in vacanza qui

Mountain bike sottratta da una cantina: «È un pezzo unico in Ticino»
LIVE
LOCARNO
9 ore
37
72

Mountain bike sottratta da una cantina: «È un pezzo unico in Ticino»

Blackout, senza corrente per circa un'ora
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior
11
35

Blackout, senza corrente per circa un'ora

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
46

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
LIVE
UNGHERIA
1 gior
12
41

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban

Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?
LIVE
SVIZZERA
22 ore
15
16

Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?

Ma come sarà il prossimo inverno?
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
8
31

Ma come sarà il prossimo inverno?

Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa
LIVE
BELLINZONA
11 ore
12

Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa

Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
68

Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?

Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
66
255

Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
2 gior
64
148

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Un weekend di spintoni e insulti
LIVE
CANTONE
6 ore
20
56

Un weekend di spintoni e insulti

La Lega punta su Piccaluga
LIVE
CANTONE
1 gior
89
235

La Lega punta su Piccaluga

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
29

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

A San Martino non c'è solo la festa
LIVE
MENDRISIO
1 gior
19

A San Martino non c'è solo la festa

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5
57

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park

Viaggiavano con un chilo di cocaina: due arresti a Ligornetto
LIVE
MENDRISIO
3 ore
12
26

Viaggiavano con un chilo di cocaina: due arresti a Ligornetto

Furti nei veicoli, c'è un arresto
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
132

Furti nei veicoli, c'è un arresto

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22

Premiate le migliori apprendiste del 2026

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
3 gior
121
149

Ragazzo invalido nei pasticci

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
2 gior
21

Uomini annegati e galli decapitati

Quei semafori che fanno saltare i nervi, il nostro test: il video
LIVE
CADENAZZO
11 ore
30
67

Quei semafori che fanno saltare i nervi, il nostro test: il video

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
2 gior
21
54

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Nove nuovi agenti di custodia
LIVE
CANTONE
1 gior
10
30

Nove nuovi agenti di custodia

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
35

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
3 gior
110
192

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Fiamme vicino alla stazione
LIVE
GIORNICO
1 gior

Fiamme vicino alla stazione

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»
LIVE
CALCIO
1 gior
17

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»

Bollicine riemergono dal Ceresio
LIVE
AROGNO
7 ore
2
22

Bollicine riemergono dal Ceresio

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
3 gior
98

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

L'Ambrì rialza la testa e travolge il Losanna
LIVE
HCAP
1 gior
19
83

L'Ambrì rialza la testa e travolge il Losanna

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
3 gior
4
27

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Marina è stata ritrovata
LIVE
RIAZZINO
11 ore

Marina è stata ritrovata

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 gior
8
136

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
4 gior
44
56

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Il Belgio ridimensiona l'Italia
LIVE
NATIONS LEAGUE
19 ore
57

Il Belgio ridimensiona l'Italia

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
3 gior
15
41

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
61

Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
3 gior
20
37

«Il calcio italiano è marcio»

Microsoft: «Il guasto era dovuto a un aggiornamento della rete»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
19

Microsoft: «Il guasto era dovuto a un aggiornamento della rete»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi
LIVE
SVIZZERA
41 sec

Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi

Base jumper trovato morto ai piedi di una parete rocciosa
LIVE
BERNA
44 min

Base jumper trovato morto ai piedi di una parete rocciosa

Un giorno libero ai 7'000 dipendenti per poter giocare a “GTA VI”
LIVE
SVIZZERA
53 min
3

Un giorno libero ai 7'000 dipendenti per poter giocare a “GTA VI”

Precipita in una grotta e resta appesa a testa in giù: salvata una speleologa
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2
6

Precipita in una grotta e resta appesa a testa in giù: salvata una speleologa

Munizioni svizzere finite in Russia e in Brasile, scattano le verifiche
LIVE
SVIZZERA
1 ora
4
17

Munizioni svizzere finite in Russia e in Brasile, scattano le verifiche

Fece dare fuoco all'ex compagna, confermati 18 anni di carcere
LIVE
NEUCHÂTEL
2 ore

Fece dare fuoco all'ex compagna, confermati 18 anni di carcere

Sei stato ospite di questi hotel? Potrebbero aver rubato i tuoi dati
LIVE
SVIZZERA
4 ore
12

Sei stato ospite di questi hotel? Potrebbero aver rubato i tuoi dati

Si scaglia contro gli agenti con un coltello: donna fermata con un taser
LIVE
SVIZZERA
4 ore

Si scaglia contro gli agenti con un coltello: donna fermata con un taser

La forza dell'economia svizzera ha sorpreso gli esperti
LIVE
SVIZZERA
4 ore
8

La forza dell'economia svizzera ha sorpreso gli esperti

Bilaterali III, proposto il referendum obbligatorio
LIVE
SVIZZERA
5 ore
7
44

Bilaterali III, proposto il referendum obbligatorio