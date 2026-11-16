Munizioni svizzere finite in Russia e in Brasile, scattano le verifiche

Secondo quanto ricostruito dalla NZZ am Sonntag, alcuni commercianti sarebbero riusciti a far arrivare in Russia munizioni per fucili di precisione fabbricate dalla Ruag a Thun (BE), aggirando le restrizioni previste dalla legge federale sul materiale bellico. A documentare le consegne sarebbero alcune registrazioni nella banca dati delle autorità russe relative a due spedizioni: 60'000 colpi nel dicembre 2022 e altri 50'000 nell'aprile 2023. Stando all'inchiesta giornalistica, il carico sarebbe stato inizialmente esportato legalmente in Slovenia e successivamente dirottato verso la Russia attraverso paesi terzi. Gli importatori russi avrebbero inoltre dichiarato il materiale come prodotto civile, malgrado il calibro fosse utilizzato anche per armi di precisione.

Un secondo filone riguarda il Brasile. Il Tages-Anzeiger ha riferito del ritrovamento di munizioni prodotte dalla Ruag nelle mani di organizzazioni criminali. I casi sono stati ricostruiti dall'organizzazione brasiliana Sou da Paz attraverso l'analisi di documenti giudiziari. Nel 2018, durante il controllo di un veicolo nello stato di Rio de Janeiro, la polizia aveva sequestrato, oltre ad alcune armi da fuoco, 19 scatole di munizioni della Ruag. Secondo le informazioni pubblicate, il carico era destinato al Comando Vermelho, una delle principali organizzazioni criminali del Brasile. Un secondo episodio risale al 2019. Nei pressi della frontiera con il Paraguay, le forze dell'ordine avevano intercettato un pacco dichiarato come barbecue, contenente 1250 cartucce per fucili di produzione elvetica. Sou da Paz ipotizza che le munizioni fossero state inizialmente esportate legalmente in Paraguay e successivamente introdotte clandestinamente in Brasile.