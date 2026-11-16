Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa

Al centro della storia c'è Paolo Marra (Leonardo Lidi), un uomo intenzionato ad assumersi la responsabilità del crimine commesso scontando la propria pena. La sua confessione, però, sembra non interessare affatto a chi dovrebbe occuparsene. Al contrario, viene accolta quasi come un fastidio, come una seccatura che si aggiunge alle incombenze quotidiane. A rappresentare questo sistema paradossale sono il sovrintendente di polizia e l'avvocato, interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Pietro Castellitto. La ciliegina sulla torta è il coinvolgimento di una cartomante (Valeria Golino). Personaggi sui generis, ma neanche così tanto se consideriamo che la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso De Paolis Maino insieme ai fratelli d'Innocenzo (quelli di "Favolacce").

La colpa e la rimozione del femminicidio

Il richiamo a Franz Kafka, e in particolare al suo romanzo "Il Processo", viene quasi spontaneo. Ma in "Serpenti" la situazione è capovolta. Se il protagonista del romanzo, Josef K., viene coinvolto in un procedimento giudiziario senza sapere di cosa sia accusato, Paolo conosce perfettamente la propria colpa, eppure, più cerca di farsi arrestare, più la sua confessione viene ignorata. Quello che inizialmente sembra un semplice susseguirsi di situazioni comiche assume man mano contorni sempre più inquietanti per la disinvoltura con cui viene sminuita la gravità del femminicidio. Il film attacca con ferocia quel substrato culturale che fa della violenza una consuetudine accettata e, tutto sommato, accettabile.