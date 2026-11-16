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Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa

Tra atmosfere grottesche e una giustizia surreale, "Serpenti" è una commedia drammatica in cui persino assumersi le proprie responsabilità diventa un'impresa
Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa
PACO Cinematografica
di Corinne CirignottaGiornalista in stage
Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa
Tra atmosfere grottesche e una giustizia surreale, "Serpenti" è una commedia drammatica in cui persino assumersi le proprie responsabilità diventa un'impresa

BELLINZONA - In un'epoca in cui il crimine sembra essere diventato la principale forma d'intrattenimento televisivo (Garlasco e gli altri casi di cronaca monopolizzano i palinsesti a tutte le ore del giorno), è lecito chiedersi: la violenza, o meglio ancora il racconto che di essa si fa, è da considerarsi normale?

Il dramma sfocia nel grottesco
Un uomo, deciso a confessare l'omicidio della moglie, esce di casa e si reca in commissariato. Ma una volta ammesso il delitto, la giustizia sembra avere ben altre preoccupazioni. "Serpenti", film diretto da Roberto De Paolis Maino e presentato in anteprima svizzera a Castellinaria (lunedì 16 novembre alle 20.30 al Mercato Coperto di Giubiasco), parte da una vicenda drammatica e la sviluppa con i toni della commedia grottesca.

Al centro della storia c'è Paolo Marra (Leonardo Lidi), un uomo intenzionato ad assumersi la responsabilità del crimine commesso scontando la propria pena. La sua confessione, però, sembra non interessare affatto a chi dovrebbe occuparsene. Al contrario, viene accolta quasi come un fastidio, come una seccatura che si aggiunge alle incombenze quotidiane. A rappresentare questo sistema paradossale sono il sovrintendente di polizia e l'avvocato, interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Pietro Castellitto. La ciliegina sulla torta è il coinvolgimento di una cartomante (Valeria Golino). Personaggi sui generis, ma neanche così tanto se consideriamo che la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso De Paolis Maino insieme ai fratelli d'Innocenzo (quelli di "Favolacce").

La colpa e la rimozione del femminicidio
Il richiamo a Franz Kafka, e in particolare al suo romanzo "Il Processo", viene quasi spontaneo. Ma in "Serpenti" la situazione è capovolta. Se il protagonista del romanzo, Josef K., viene coinvolto in un procedimento giudiziario senza sapere di cosa sia accusato, Paolo conosce perfettamente la propria colpa, eppure, più cerca di farsi arrestare, più la sua confessione viene ignorata. Quello che inizialmente sembra un semplice susseguirsi di situazioni comiche assume man mano contorni sempre più inquietanti per la disinvoltura con cui viene sminuita la gravità del femminicidio. Il film attacca con ferocia quel substrato culturale che fa della violenza una consuetudine accettata e, tutto sommato, accettabile.

«Ho capito subito che il film poteva avere una potenza concettuale molto forte» ha dichiarato De Paolis Maino in un'intervista a Esquire. «Interrogare le responsabilità di una società che è fondata sull'idea che quel tipo di violenza, domestica o familiare, sia per secoli stata considerata "normale". Se i personaggi del film si fossero davvero interessati al delitto che quell’uomo ha commesso, sarebbe stato un film sul femminicidio. Invece, poiché distolgono lo sguardo e si perdono in astrazioni spostandosi dal tema centrale, il film scivola su tutt'altro: diventa piuttosto una riflessione sulla rimozione del femminicidio».

La giustizia trova spazio?
Ed è qui che nasce lentamente quella sensazione di incredulità che accompagna lo spettatore per buona parte della visione. Sorge spontaneo chiedersi: «Ma davvero?». Davvero nessuno sembra interessato al fatto che un uomo abbia ucciso sua moglie? Davvero chi dovrebbe rappresentare la giustizia è più preoccupato di convincere l'assassino a lasciar perdere che di accertare le sue responsabilità? Emblematica è una frase pronunciata dall'avvocato: «I sensi di colpa finiranno anche per te e quando finiranno tu non sarai più l’uomo di oggi e dubito che vorrai scontare ancora la tua pena». Come se il vero problema non fosse l'omicidio, ma il rischio che Paolo possa pentirsi di aver confessato.

È proprio questo rovesciamento delle aspettative ad avvicinare "Serpenti" a certe opere del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta. È inevitabile pensare a Elio Petri: "Todo modo" e, ancora di più, "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", nel quale la confessione del delitto commesso da Gian Maria Volonté viene rifiutata dai colleghi dell'alto funzionario di polizia (con una lettura, in quel caso, decisamente più politica). Ad accomunare le due opere è infatti il modo in cui un luogo che dovrebbe incarnare la giustizia, l'ordine o la redenzione diventa teatro di situazioni paradossali, in cui tutto sembra funzionare al contrario.

Nel corso della visione di "Serpenti", ci si sente continuamente sospesi tra incredulità, frustrazione e straniamento. Da una parte, si prova sempre più empatia per Paolo, mentre cresce l'esasperazione di fronte al fatto che nessuno sembri prenderlo sul serio. Dall'altra si finisce per sperare che un uomo che ha ucciso sua moglie riesca finalmente a farsi arrestare, pur di mettere fine alla sua odissea. Ed è questa contraddizione a rendere la visione tanto coinvolgente quanto disturbante.

Una folle realtà?
Le situazioni grottesche strappano sorrisi, ma lasciano anche un senso di amarezza. Dietro alla commedia nera, genere che in Italia è storicamente rimasto di nicchia (rispetto soprattutto al mondo anglosassone), si manifestano con vigore alcuni problemi irrisolti della società contemporanea: l'indifferenza, il maschilismo e la tendenza a minimizzare la violenza sulle donne. Con il suo modo grottesco e surreale di raccontare la vicenda di Paolis Maino induce nello spettatore una risata di sgomento, che lascia subito spazio al disagio.

"Serpenti" riesce a mantenere viva la curiosità fino all'ultimo, spingendo lo spettatore a domandarsi quanto oltre possa spingersi il paradosso: cosa bisogna fare, per ottenere giustizia? E questa è follia, oppure è realtà?

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