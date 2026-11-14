Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

I nomi

Alex Farinelli, classe 1981, è consigliere nazionale e vicedirettore della Società svizzera impresari costruttori (SSIC), sezione Ticino. Già deputato e capogruppo PLR in Gran Consiglio, oltre che sindaco di Comano, porta nella squadra un'esperienza politica maturata a livello comunale, cantonale e federale.

Cristina Maderni, classe 1966, è imprenditrice e fiduciaria commercialista, oltre che deputata in Gran Consiglio. Vicepresidente della Camera di commercio e presidente dell'Associazione fiduciari, rappresenta nella lista soprattutto le competenze legate al mondo economico e imprenditoriale, affiancate da una lunga esperienza parlamentare.