Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
Il partito definisce anche le sue posizioni sulle principali votazioni federali, opponendosi all’aumento dell’IVA e sostenendo il sì alla modifica della legge sul materiale bellico.
Alex Farinelli, Cristina Maderni, Samuel Maffi, Omar Pedrini e Nicola Pini. È questa la squadra con cui il PLR punta a conquistare un secondo seggio in Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del 2027. Il Comitato cantonale, riunito a Bellinzona, ha ratificato le cinque candidature, dando ufficialmente il via alla corsa elettorale.
Una lista che, nelle intenzioni del partito, punta a «combinare esperienza politica, competenze professionali e rappresentanza delle diverse regioni del Cantone». L'obiettivo dichiarato è il raddoppio della presenza liberale radicale in Governo.
I nomi
Alex Farinelli, classe 1981, è consigliere nazionale e vicedirettore della Società svizzera impresari costruttori (SSIC), sezione Ticino. Già deputato e capogruppo PLR in Gran Consiglio, oltre che sindaco di Comano, porta nella squadra un'esperienza politica maturata a livello comunale, cantonale e federale.
Cristina Maderni, classe 1966, è imprenditrice e fiduciaria commercialista, oltre che deputata in Gran Consiglio. Vicepresidente della Camera di commercio e presidente dell'Associazione fiduciari, rappresenta nella lista soprattutto le competenze legate al mondo economico e imprenditoriale, affiancate da una lunga esperienza parlamentare.
Samuel Maffi, classe 1980, è avvocato e municipale di Mendrisio. Attivo nella politica comunale e particolarmente vicino alle questioni del Mendrisiotto, concentra il proprio impegno su temi quali sicurezza, mobilità e immigrazione.
Omar Pedrini, classe 1982, è imprenditore agricolo della Leventina e presidente dell'Unione Contadini Ticinesi. La sua candidatura porta nella squadra la voce del settore primario, delle regioni periferiche e delle piccole e medie imprese.
Nicola Pini, classe 1984, è sindaco di Locarno ed è stato presidente del Gran Consiglio. Consulente aziendale di professione, vanta un percorso politico che comprende sia l'attività comunale sia quella cantonale.
Con questi cinque nomi, il PLR intende affrontare la campagna elettorale mettendo al centro alcuni temi considerati prioritari per il futuro del Ticino: «competitività economica, fiscalità attrattiva, sostenibilità delle finanze pubbliche, sicurezza, formazione e qualità dei servizi ai cittadini».
Votazioni federali: il PLR dice no all'aumento dell'IVA
La riunione del Comitato cantonale è stata anche l'occasione per definire le indicazioni di voto in vista degli appuntamenti federali del 29 novembre. Tra le prese di posizione spicca il no all'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima rendita AVS.
Per il PLR, prima di introdurre nuove imposte, la Confederazione dovrebbe rivedere le proprie priorità di spesa. Il partito sottolinea che lo Stato federale incassa attualmente circa 90 miliardi di franchi all'anno, una cifra destinata, secondo i liberali radicali, a raggiungere presto i 100 miliardi.
In questo contesto, un aumento dell'IVA finirebbe, secondo il PLR, per penalizzare famiglie, consumatori e imprese, aggravando il peso del costo della vita sui bilanci domestici. La responsabilità finanziaria, sostiene il partito, deve partire dalle scelte di spesa pubblica e non dall'introduzione di nuove imposte.
Il Comitato cantonale ha inoltre espresso parere contrario all'iniziativa per una limitazione dei fuochi d'artificio e all'iniziativa del Centro sull'imposizione dei coniugi.
Via libera, invece, alla modifica della legge federale sul materiale bellico, sulla quale il PLR raccomanda di votare sì.