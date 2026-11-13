TENERO
Tenero Folk, estratti i fortunati vincitori del concorso
Ecco chi si porta a casa una bicicletta e due attrezzi per la cura del giardino.
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Tenero Folk, estratti i fortunati vincitori del concorso
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Tenero Folk, estratti i fortunati vincitori del concorso
Ecco chi si porta a casa una bicicletta e due attrezzi per la cura del giardino.
Tenero Folk, estratti i fortunati vincitori del concorso
Ecco chi si porta a casa una bicicletta e due attrezzi per la cura del giardino.
TENERO - Sono M. Decarli, S. Pisciani e A. Panzeri i tre fortunati vincitori dei premi principali del concorso «Tenero Folk», organizzato in occasione dell'evento folcloristico che si è svolto in autunno al Centro commerciale di Tenero.
Tra le migliaia di partecipanti, la sorte ha premiato i tre vincitori, che si sono aggiudicati una bicicletta Merida, un tosaerba a batteria Honda e un robot tagliaerba Honda Miimo.
Il concorso si è tenuto nell'ambito della quinta edizione di Tenero Folk, la manifestazione dedicata alle tradizioni e ai costumi del territorio, diventata ormai un appuntamento ricorrente al Centro commerciale di Tenero.
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