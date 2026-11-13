Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

BELLINZONA - Consentire, in casi eccezionali, il riconoscimento di spese sostenute prima di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per beneficiare di un sussidio cantonale. È quanto propone un'iniziativa parlamentare presentata da Sem Genini e sottoscritta da Roberta Soldati, Alessandro Mazzoleni, Omar Balli, Alessandro Corti, Paolo Ortelli, Daniele Piccaluga, Simona Genini e Gianluca Padlina.