Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
Un’iniziativa parlamentare intende conciliare le esigenze di rapidità nelle emergenze con i principi della legge sui sussidi, introducendo eccezioni limitate per interventi necessari e tempestivi.
BELLINZONA - Consentire, in casi eccezionali, il riconoscimento di spese sostenute prima di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per beneficiare di un sussidio cantonale. È quanto propone un'iniziativa parlamentare presentata da Sem Genini e sottoscritta da Roberta Soldati, Alessandro Mazzoleni, Omar Balli, Alessandro Corti, Paolo Ortelli, Daniele Piccaluga, Simona Genini e Gianluca Padlina.
L'obiettivo è evitare che cittadini e imprese vengano penalizzati per essere intervenuti tempestivamente allo scopo di prevenire o limitare danni, senza aver avuto il tempo di completare le procedure amministrative previste dalla legge.
Il problema delle autorizzazioni preventive
Attualmente, l'articolo 10 della legge sui sussidi cantonali stabilisce che, in assenza di un'autorizzazione scritta preventiva dell'autorità competente, le spese sostenute o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio non possono essere prese in considerazione per il calcolo del contributo.
Una disposizione che, secondo i firmatari, rischia di produrre conseguenze ingiuste quando si verificano situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi, chi richiede un sussidio può trovarsi costretto ad affrontare spese indispensabili prima ancora di poter avviare le pratiche amministrative.
«L'applicazione rigida del principio dell'inizio lavori applicato con eccessivo rigore amministrativo rischia di penalizzare ingiustamente coloro che, spinti da uno stato di necessità nel prevenire, evitare e limitare dei danni o perdite, o comunque in buona fede, agiscono preventivamente e con cognizione di causa», si legge nell'iniziativa.
Frane, valanghe e grandinate: quando bisogna agire subito
Tra gli esempi citati figurano gli interventi urgenti in ambito agricolo, forestale ed edilizio, in particolare quelli legati agli effetti del cambiamento climatico e alle calamità naturali.
Frane, valanghe, siccità e grandinate possono infatti richiedere interventi immediati per evitare che i danni si aggravino. Secondo i promotori, in circostanze simili non è sempre possibile attendere il completamento delle procedure amministrative prima di agire.
L'iniziativa sottolinea inoltre come queste situazioni siano spesso accompagnate da forti pressioni psicologiche e preoccupazioni economiche. Per questo, sostengono i firmatari, le esigenze formali non dovrebbero prevalere sulla necessità concreta di prevenire o contenere le perdite.
Una deroga per i casi eccezionali
La proposta prevede l'aggiunta di un quarto capoverso all'articolo 10 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
La nuova disposizione permetterebbe alle autorità competenti di riconoscere, in via eccezionale, anche le spese sostenute senza autorizzazione preventiva, purché destinate a provvedimenti urgenti e strettamente necessari per prevenire, evitare o limitare danni o perdite finanziarie difficilmente sopportabili.
La deroga sarebbe applicabile soltanto quando l'urgenza dell'intervento non abbia consentito di ottenere tempestivamente l'autorizzazione. Il richiedente avrebbe inoltre l'obbligo di informare l'autorità competente appena possibile.
Non si tratterebbe quindi di un riconoscimento automatico delle spese anticipate, ma di una possibilità di valutazione lasciata all'istanza responsabile del sussidio.
Un principio già presente nella legge
A sostegno della modifica, i promotori richiamano l'articolo 16 della stessa legge, che contempla già una disposizione di salvaguardia in materia di revoca dei sussidi.
In particolare, la normativa tiene conto delle situazioni in cui il beneficiario abbia adottato provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza provocare perdite finanziarie difficilmente sopportabili.
L'iniziativa propone di estendere questo principio anche alla fase iniziale, quando vengono esaminate le spese ammissibili per il calcolo del contributo cantonale.
Secondo i firmatari, la modifica rispetterebbe il principio di proporzionalità e garantirebbe alle autorità il necessario margine di valutazione, evitando che il rispetto formale delle tempistiche amministrative prevalga sulle esigenze di intervento urgente.
La proposta prevede infine che l'eventuale modifica legislativa sia sottoposta a referendum facoltativo e che, trascorsi i termini per esercitare tale diritto, entri immediatamente in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.