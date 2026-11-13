Con BeWine Villa Castagnola si trasforma nel tempio... di Bacco
44 produttori, abbinamenti gastronomici e masterclass dedicate ad appassionati e professionisti. L'appuntamento è per domenica 15 e lunedì 16 novembre
CASTAGNOLA - Domenica 15 e lunedì 16 novembre il Grand Hotel Villa Castagnola e il Ristorante Arté a Lago ospiteranno Lugano BeWine, la rassegna dedicata ai vini e alla gastronomia italiani e ticinesi.
Ai banchi d’assaggio dell’Artè si potranno degustare i vini di 44 produttori, dalle bollicine ai passiti, con la guida dei sommelier FISAR e dei produttori, presenti in loco di persona.
Completano l’offerta un percorso di ostriche, un’area food con specialità del territorio e un’enoteca dove acquistare le bottiglie assaggiate.
La novità del 2026 sono le Masterclass nella Sala Pavillon: degustazioni guidate per appassionati e professionisti, con il programma in arrivo. Lunedì l’evento resta aperto a tutti, ma punta anche sul B2B, con incontri tra produttori, importatori e distributori.
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale di Lugano BeWine.
Per quanto riguarda la prevendita, invece è aperta su biglietteria.ch