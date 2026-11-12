«Prendiamo i giovani, li formiamo e poi rischiamo di perderli»

Insomma, la formazione viene prima del risultato...

«Esattamente. Se volessimo vincere a tutti i costi, schiereremmo tutti i giocatori in età Under 21. Ma in questo momento non avrebbe senso. Preferiamo che i ragazzi più talentuosi facciano esperienza nell'hockey degli adulti, in Swiss League o in National League. Essendo un club un po' periferico, con un bacino limitato, quando ci mancano tre o quattro dei nostri migliori giocatori diventa complicato essere competitivi. Il Bienne, per esempio, può contare su diversi elementi che giocano sia in National League sia a Olten, ma dispone di un bacino molto più ampio: recluta giovani in un'area che va dal Giura alla regione di Basilea, fino a Neuchâtel. Noi dobbiamo fare i conti con una realtà diversa, anche dal punto di vista demografico. Non possiamo pensare di attirare un numero enorme di ragazzi. Inoltre, non abbiamo una scuola sportiva come quella di Davos o un campus come quello realizzato recentemente a Langnau. Dobbiamo quindi sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Nei prossimi anni vogliamo comunque diventare più attrattivi anche per i giovani provenienti da fuori».

Quali sono i prospetti più interessanti?

«Matej Pekar è sicuramente il giocatore più pronto per compiere il prossimo passo. Per le prossime due stagioni sarà ancora considerato straniero e dovrà disputare almeno dieci partite con l'U21 élite per ottenere la licenza svizzera. Durante la pausa dedicata alle Nazionali è stato convocato dall'Under 20 ceca: vedremo se avrà la possibilità di partecipare ai Mondiali di categoria. Poi c'è Noah Franzina, nazionale svizzero Under 20 che ora è in Canada e sta seguendo un percorso simile a quello compiuto da Jacopo De Luca. Quest'ultimo è rientrato e lo abbiamo prestato a Bellinzona per permettergli di confrontarsi con l'hockey degli adulti. Sono questi i tre classe 2007 sui quali vogliamo puntare. Abbiamo inoltre un paio di difensori del 2006, Elia Scilacci e Mattia Ambrosetti, che hanno svolto la preparazione con gli Snakes e ora giocano con l'U21. Anche per loro cercheremo di favorire il prossimo passo».