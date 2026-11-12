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«Prendiamo i giovani, li formiamo e poi rischiamo di perderli»

Il direttore del vivaio Manuele Celio fa il punto sul settore giovanile biancoblù, tra prospetti interessanti, limiti geografici e ambizioni di crescita.
«Prendiamo i giovani, li formiamo e poi rischiamo di perderli»
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
«Prendiamo i giovani, li formiamo e poi rischiamo di perderli»
Il direttore del vivaio Manuele Celio fa il punto sul settore giovanile biancoblù, tra prospetti interessanti, limiti geografici e ambizioni di crescita.
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AMBRÌ - L'Ambrì viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Secondo in classifica, il gruppo guidato da Tapola è senza dubbio una delle sorprese più belle di questo avvio di stagione. Ma mentre la prima squadra si gode il momento, il futuro biancoblù passa anche dal vivaio. Perché l'Ambrì, per vocazione, resta un club formatore, nel quale i giovani rappresentano una risorsa fondamentale.

Per capire come sta crescendo il vivaio leventinese, abbiamo fatto una chiacchierata con Manuele Celio, direttore del settore giovanile e autentica icona del club. Uno che proprio da quelle giovanili ha spiccato il volo, conquistando poi quattro titoli con il Kloten e diventando, insieme al compianto Peter Jaks, uno dei pochi ticinesi inseriti nella Hall of Fame dell'hockey svizzero.

Attualmente gli juniori sono in lotta per accedere ai playoff, con 22 punti in 21 partite. Siete soddisfatti di questo inizio di stagione?
«Siamo abbastanza soddisfatti, anche perché la rosa non è molto ampia. Abbiamo un paio di giocatori ancora in età Under 21 che militano in Swiss League. Noah Franzina, miglior marcatore della scorsa stagione, è invece andato in Canada (gioca nei Prince George Spruce Kings nella BCHL, ndr). La nostra è quindi una squadra piuttosto giovane, con diversi classe 2008, e trovarci a due punti dai playoff dopo una ventina di partite è sicuramente positivo. Va però ricordato che punti e classifica non sono la nostra priorità. Il nostro obiettivo principale è formare i giocatori e accompagnarli nel loro percorso di crescita. Se poi riusciremo anche a raggiungere i playoff, tanto meglio».

Insomma, la formazione viene prima del risultato...
«Esattamente. Se volessimo vincere a tutti i costi, schiereremmo tutti i giocatori in età Under 21. Ma in questo momento non avrebbe senso. Preferiamo che i ragazzi più talentuosi facciano esperienza nell'hockey degli adulti, in Swiss League o in National League. Essendo un club un po' periferico, con un bacino limitato, quando ci mancano tre o quattro dei nostri migliori giocatori diventa complicato essere competitivi. Il Bienne, per esempio, può contare su diversi elementi che giocano sia in National League sia a Olten, ma dispone di un bacino molto più ampio: recluta giovani in un'area che va dal Giura alla regione di Basilea, fino a Neuchâtel. Noi dobbiamo fare i conti con una realtà diversa, anche dal punto di vista demografico. Non possiamo pensare di attirare un numero enorme di ragazzi. Inoltre, non abbiamo una scuola sportiva come quella di Davos o un campus come quello realizzato recentemente a Langnau. Dobbiamo quindi sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Nei prossimi anni vogliamo comunque diventare più attrattivi anche per i giovani provenienti da fuori».

Quali sono i prospetti più interessanti?
«Matej Pekar è sicuramente il giocatore più pronto per compiere il prossimo passo. Per le prossime due stagioni sarà ancora considerato straniero e dovrà disputare almeno dieci partite con l'U21 élite per ottenere la licenza svizzera. Durante la pausa dedicata alle Nazionali è stato convocato dall'Under 20 ceca: vedremo se avrà la possibilità di partecipare ai Mondiali di categoria. Poi c'è Noah Franzina, nazionale svizzero Under 20 che ora è in Canada e sta seguendo un percorso simile a quello compiuto da Jacopo De Luca. Quest'ultimo è rientrato e lo abbiamo prestato a Bellinzona per permettergli di confrontarsi con l'hockey degli adulti. Sono questi i tre classe 2007 sui quali vogliamo puntare. Abbiamo inoltre un paio di difensori del 2006, Elia Scilacci e Mattia Ambrosetti, che hanno svolto la preparazione con gli Snakes e ora giocano con l'U21. Anche per loro cercheremo di favorire il prossimo passo».

Parlando di difensori, un altro prospetto interessante è Filip Zimovcak, ceco classe 2007 dal fisico imponente (192 centimetri per 86 chili)...
«Sì, ha un ottimo potenziale e un'indole molto competitiva. Dalla prossima stagione dovrebbe ottenere la licenza svizzera. Deve però ancora svilupparsi fisicamente e mettere su un po' di massa muscolare, ma alla sua età è assolutamente normale. È un giocatore sul quale puntiamo. Prima di arrivare a giocare ad Ambrì, però, dovrà probabilmente passare da una squadra di Swiss League».

C'è poi il 17enne sloveno Filip Zagar, attuale top scorer dell'U21 con 19 punti in 17 partite.
«È un classe 2009 (3 novembre, ndr) e già oggi è in grado di fare la differenza e mettere a referto punti negli Juniori élite. Se continuerà a crescere a questo ritmo, potrà presto compiere il prossimo passo. Abbiamo anche altri giovanissimi con un buon potenziale, come Yanick Leonardi (classe 2010 e top scorer dell'U18, ndr), che è appena stato impegnato con la Nazionale svizzera Under 17. E ce ne sono diversi altri. Lo sviluppo di un giocatore, del resto, non segue mai una linea retta: c'è chi matura prima e chi ha bisogno di più tempo».

Lavori con i giovani, tra Nazionale e club, da oltre vent'anni, dalla stagione 2004/2005. In questo periodo sono cambiati? È più semplice allenarli oggi o lo era in passato?
«Dipende sempre molto dal singolo giocatore. In ogni caso, è una sfida continua. La cosa fondamentale è che i ragazzi abbiano voglia di allenarsi, perché sono loro a dover lavorare ogni giorno. Noi possiamo aiutarli, consigliarli e fornire gli strumenti necessari, ma spetta a loro avere un obiettivo chiaro e impegnarsi per raggiungerlo. La sfida più grande è far capire che il successo nasce dal lavoro quotidiano, non soltanto dal talento. Quest'ultimo, naturalmente, apre delle porte, ma poi bisogna dimostrare di essere affidabili, avere disciplina e allenarsi anche quando non se ne ha voglia. Sono questi gli aspetti che, alla fine, fanno la differenza. Rispetto al passato, forse oggi ci sono più distrazioni, a cominciare dai social. Individuare le priorità e mantenere la concentrazione è quindi un po' più complicato. I ragazzi devono però capire che le opportunità si conquistano ogni giorno, a ogni allenamento. Non possono aspettarsi che qualcuno regali loro qualcosa soltanto perché si presentano sul ghiaccio. È il messaggio più importante che vogliamo trasmettere: sono il lavoro e le abitudini quotidiane a costruire le opportunità. Non il talento. O almeno, non soltanto quello».

Come lavora l'Ambrì per attirare i giovani e cosa offre loro di particolare? L'arrivo di Weibel e Schumacher ha reso il club più attrattivo?
«Non penso sia cambiato molto. Anche in passato diversi giovani sceglievano Ambrì per compiere il passo successivo della propria carriera. Allora come oggi, tanti ragazzi hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra. Non disponendo di grandi mezzi finanziari, per noi è difficile attirare giocatori già affermati. Ecco perché puntiamo sui giovani. Già ai tempi in cui giocavo io erano arrivati, ad esempio, Michael Liniger e Thomas Ziegler: ragazzi cresciuti nella nostra squadra e poi capaci di compiere il salto di qualità. Oggi succede lo stesso con Miles Müller e Landry. È un po' la nostra forza, ma anche il nostro limite. Prendiamo i giovani, li formiamo e sappiamo che, dopo due o tre stagioni, rischiamo di perderli. Dobbiamo però continuare su questa strada, restare attrattivi e offrire loro concrete possibilità di arrivare in prima squadra. Anche quest'anno abbiamo alcuni esempi come Borradori e Muggli, che hanno compiuto il loro passo. La posizione geografica, tuttavia, non ci aiuta. Non siamo in una zona centrale e raggiungere le scuole, a Tenero o nei licei, richiede parecchio tempo. Facciamo comunque il possibile per attirare ragazzi da tutta la Svizzera, organizzando, per esempio, i trasporti. Il nostro bacino resta limitato, ma cerchiamo di collaborare al meglio con gli altri club ticinesi, soprattutto quelli del Sopraceneri, proprio per ampliarlo. È un aspetto fondamentale».

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