Ritorna il campionato

In casa leventinese si spera che la pausa di dieci giorni, durante la quale è stato sancito il doloroso addio di Philip Wüthrich, non abbia spezzato il ritmo indiavolato mostrato fin qui. D'altra parte, anche gli uomini di Tapola avranno probabilmente accolto con piacere la possibilità di staccare un po' la spina dopo settimane intense. Pestoni e compagni si troveranno di fronte uno Zugo in piena forma, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Tra queste, le due goleade contro Lugano e Berna, travolti rispettivamente con sette e otto reti. Insomma, un avversario tosto, anche se in questo avvio di stagione l'HCAP ha dimostrato di saper domare chiunque, comprese le squadre più blasonate.