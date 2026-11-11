Ritorna il campionato
I biancoblù saranno di scena a Zugo, mentre i bianconeri riceveranno il Berna
ZUGO/LUGANO - Ci eravamo lasciati con il rocambolesco 4-3 conquistato dall'Ambrì nel secondo derby stagionale, a ridosso della prima pausa dedicata alle nazionali. Ora, terminato il break, è già tempo di tornare sul ghiaccio: i biancoblù saranno impegnati a Zugo, squadra il cui CEO è l'ex ds Paolo Duca, mentre i bianconeri ospiteranno il Berna.
In casa leventinese si spera che la pausa di dieci giorni, durante la quale è stato sancito il doloroso addio di Philip Wüthrich, non abbia spezzato il ritmo indiavolato mostrato fin qui. D'altra parte, anche gli uomini di Tapola avranno probabilmente accolto con piacere la possibilità di staccare un po' la spina dopo settimane intense. Pestoni e compagni si troveranno di fronte uno Zugo in piena forma, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Tra queste, le due goleade contro Lugano e Berna, travolti rispettivamente con sette e otto reti. Insomma, un avversario tosto, anche se in questo avvio di stagione l'HCAP ha dimostrato di saper domare chiunque, comprese le squadre più blasonate.
Sarà interessante vedere come il tecnico finlandese gestirà Wüthrich e Senn: la partenza annunciata del primo influenzerà le sue scelte? Oppure Tapola continuerà a puntare soprattutto sull'ex Berna, fin qui protagonista di un campionato di spessore? E poi c'è Virtanen, che a Zugo bagnerà il suo debutto stagionale.
La settimana dell'Ambrì proseguirà con la trasferta di Davos (venerdì) e la partita fra le mura amiche contro il Losanna (domenica).
Dal canto loro, i bianconeri - attualmente dodicesimi e tra le grandi delusioni di questo primo scorcio di torneo - riceveranno il Berna, avversario ostico che però prima della pausa ha incassato il già citato pesantissimo 8-1 contro lo Zugo. Una sfida impegnativa per Fazzini e compagni, chiamati a dimostrare fin da subito di voler invertire la tendenza in un campionato che ha già superato il giro di boa del primo terzo di stagione.
Per far fronte ai numerosi infortuni, fra cui l'ultimo in ordine di tempo che riguarda Thomson, l'HCL ha cercato di correre ai ripari prolungando il prestito di Marco Maurer e ingaggiando Sandro Forrer. Con otto partite da disputare in diciannove giorni, il club bianconero ha ritenuto opportuno intervenire per offrire qualche opzione in più a Tomas Mitell.
La settimana del Lugano proseguirà poi con la sfida casalinga contro il Langnau (venerdì) e la trasferta a Rapperswil (sabato).
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|18
|47
|17
|1
|75
|38
|37
|2
|Ambrì
|18
|33
|11
|7
|57
|53
|4
|3
|Ginevra
|19
|32
|11
|8
|49
|55
|-6
|4
|Langnau
|19
|29
|9
|10
|66
|56
|10
|5
|Zugo
|13
|28
|9
|4
|49
|27
|22
|6
|Berna
|17
|28
|9
|8
|46
|47
|-1
|7
|Friborgo
|18
|27
|9
|9
|57
|44
|13
|8
|Lausanne HC
|20
|26
|9
|11
|59
|69
|-10
|9
|Ajoie
|19
|25
|9
|10
|58
|64
|-6
|10
|Davos
|19
|24
|8
|11
|45
|55
|-10
|11
|Bienne
|18
|23
|7
|11
|57
|60
|-3
|12
|Lugano
|18
|22
|7
|11
|56
|62
|-6
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|19
|19
|6
|13
|50
|69
|-19
|14
|EHC Kloten
|19
|18
|6
|13
|44
|69
|-25